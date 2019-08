Nakajima regressa aos treinos do FC Porto

Comentários 27 Ago, 2019, 23:17 | Futebol Nacional

Segundo a nota no site oficial dos ‘dragões’, também o médio Loum consta no boletim clínico, apesar de ter realizado "treino condicionado", numa sessão que já não contou com o defesa português Diogo Queirós, emprestado aos belgas do Mouscron até final da temporada.



O FC Porto, terceiro classificado da I Liga em igualdade pontual com o Benfica, ambos com três pontos, volta a treinar na quarta-feira, pelas 10:30, no centro de treinos do Olival.



No domingo, recebe o Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão, pelas 18:30, num encontro referente à quarta jornada do campeonato.