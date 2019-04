"Não podemos relaxar "

Foto: Lusa

O FC Porto venceu no passado fim-de-semana, em jogo do campeonato, o Sp. Braga por 3-2. O treinador do FC Porto falou esta segunda-feira na antevisão ao encontro de terça-feira em Braga.





O técnico confirmou, ainda, que Alex Telles ficará de fora das opções nas próximas semanas, devido a lesão contraída no recente embate com o Sporting de Braga, que quer tanto Aboubakar e Marius, limitados também fisicamente, não podem ser chamados para esta deslocação ao Minho.



O FC Porto desloca-se na terça-feira ao reduto do Sporting de Braga, em jogo de segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que está agendado para as 20:15.



Os `dragões` trazem uma vantagem de 3-0 do primeiro embate, no Estádio do Dragão, graças aos golos de Alex Telles, Soares e Brahimi.







c/Lusa