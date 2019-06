Natxo González traz "ambição e muita vontade" de manter o Tondela na I Liga

Lusa Comentários 17 Jun, 2019, 15:13 / atualizado em 17 Jun, 2019, 15:21 | Futebol Nacional

"Sou um treinador ambicioso, mas mais do que ter um objetivo final, movo-me por objetivos parciais para chegar ao objetivo final e o meu primeiro objetivo é, no primeiro dia que começarmos a trabalhar, fazer uma equipa", assumiu Natxo González.



O treinador espanhol adiantou que a época se faz com "objetivos parciais para chegar ao objetivo final" que é o de ter o Tondela na I Liga de futebol, uma vez que "já não pode subir mais", ao contrário das equipas espanholas por onde passou e que ajudou a subir, como o Alavés e o Réus.



Natural de Vitória, no País Basco, o treinador, de 52 anos, que está a viver a primeira experiência profissional no estrangeiro, disse querer "futebolistas com bom pé, como se diz em Espanha, e com certa qualidade para poder ter ou poder tratar bem a bola", uma vez que, no seu entender, "a base do futebol é a bola".



"Para dominar mais registos há aspetos muito importantes no futebol, como a velocidade, e Portugal tem um futebol de que gosto muito, com verticalidade, transições rápidas, e para isso é preciso ter jogadores rápidos e com boa capacidade de resistência", defendeu.



Durante a apresentação, que constituiu o primeiro ato oficial do novo diretor desportivo, Luís Agostinho, Natxo González admitiu que tem "sempre jogadores na cabeça" que poderão assinar pelo Tondela, mas isso "será um trabalho conjunto a delinear" a partir de agora.



"Sou um treinador de uma ideia fixa: as equipas que têm maior capacidade para se adaptar a diferentes registos são equipas mais completas e uma palavra muito importante para mim é a fiabilidade, uma equipa fiável", adiantou o técnico.



Natxo González quer "ter o 'feedback' dos futebolistas", para ver se "partilham da mesma ideia", no sentido de conseguirem "ser uma equipa com características para esse tipo de futebol".



Apesar de ainda não ter apresentado a equipa técnica, a SAD adiantou que o preparador físico Nuno Pereira transita e será adjunto e o observador Ricardo Alves está de regresso, uma vez que já esteve na época 2017/18, mas ausentou-se na última (2018/19).



Com Natxo González vêm dois adjuntos espanhóis da sua confiança, um deles preparador físico. A juntar a estes elementos, cujos nomes a SAD ainda não quis divulgar, junta-se um treinador de guarda-redes português.