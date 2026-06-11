Neerlandês Finn van Breemen reforça Famalicão até 2030

O central, de 23 anos, chega ao emblema minhoto depois de três épocas ao serviço do Basileia, formação pela qual conquistou o campeonato e a Taça da Suíça, além de ter participado na Liga Conferência.



Formado no ADO Den Haag, dos Países Baixos, Finn van Breemen estreou-se pela equipa principal antes de se transferir, em 2023, para o clube helvético, percurso que lhe valeu também a chamada à seleção neerlandesa de sub-21.



Em declarações aos meios de comunicação do Famalicão, o defesa manifestou satisfação pelo novo desafio, considerando uma “honra” representar o clube minhoto e elogiando o estilo de jogo da equipa, que classificou como “bem organizada” e adepta de um futebol “corajoso e de qualidade”.



O jogador revelou ainda ter recolhido informações junto de Roméo Beney, seu antigo companheiro no Basileia e atual atleta do Famalicão, antes de aceitar a mudança para Portugal, assumindo a ambição de evoluir na I Liga e contribuir para que o clube alcance os seus objetivos desportivos.