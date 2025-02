Nélio Lucas preside à SAD da União de Leiria

O novo presidente substitui Armando Marques, que assumiu a liderança da SAD leiriense em 2020/21 e que garantiu a subida à II Liga em 2023.O mandato de Armando Marques tinha terminado em 30 de junho de 2024, mas, “a pedido dos acionistas”, o próprio manteve-se em funções até ao final do ano passado.Em comunicado divulgado no seu site oficial,”, avança a informação divulgada, evocando a ligação que o empresário tem mantido com a União de Leiria nas últimas épocas.





Trabalho de continuidade



No ano em que os leirienses voltaram ao futebol profissional, em 2023, Nélio Lucas foi apontado pelo presidente cessante como “a face visível do investidor” principal da União de Leiria, “o senhor Navdeep Singh”, investidor britânico de origem indiana, que detém 90% do capital da SAD.



Nessa época em que a União de Leiria subiu à II Liga, Armando Marques elogiou a estratégia de Nélio Lucas, que permitiu levar milhares de espetadores ao Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa em apoio à equipa.



“É uma aposta extremamente ganha de algo que o Nélio (Lucas) já vivenciou noutros mundos e noutros desportos, até. Ele esteve em grandes clubes, nos Estados Unidos, essencialmente, e é uma estratégia que ele ‘bebeu’ e que aplicou a esta realidade. Resultou na plenitude, porque, com a sua teimosia, persistência e visão, que definitivamente Leiria esteja ao lado do clube”, recordou então o ex-presidente da SAD.