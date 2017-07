Nelson elogia Ricardo Pereira e critica a política do Sporting

Mário Aleixo - RTP 25 Jul, 2017, 12:29 | Futebol Nacional

Nelson, campeão do mundo de sub-20 por Portugal em 1991, atualmente com 45 anos, em declarações ao jornalista Nuno Matos, falou das indecisões que pairam no ar num lugar que já foi seu, o de lateral-direito, nas duas equipas onde jogou FC Porto e Sporting.



O jovem Ricardo Pereira marca pontos na pré-época do clube azul e branco nada que surpreenda o antigo futebolista: “Está a crescer e vai ser o titular no lado direito da defesa do FC Porto, dá garantias e até poderá ser opção para a seleção”.



Nelson mostra-se atento à carreira do jovem futebolista e, a propósito, tece o seguinte comentário: “Jogou no Nice e num campeonato cada vez mais competitivo. Há jogadores que tem de sair do seu clube de origem para crescerem, se não tivesse saído estava tapado pelo Maxi Pereira e não tinha evoluído”.





Nelson prefere ver um jogador jovem a rodar no estrangeiro ou numa equipa da I Liga portuguesa do que nas equipas B, uma opinião que nem sempre é defendida pelos analistas.O ex-defesa jogou no Sporting entre 1991/92 e 1995/96 e no FC Porto entre 1998 e 2001/02.Quanto à situação do lado direito do setor recuado do Sporting, o antigo campeão do mundo com a camisola “10” já tem mais dúvidas: “Contrataram o Piccini… e continuam à procura de um lateral o que pode querer dizer que o Piccini não é uma aposta bem sucedida… o Schelotto pode sair mas também não é evoluído tecnicamente e por vezes defende mal… o Geraldes poderia ser uma alternativa mas a SAD entende que não”.Esta indecisão no posto de defesa-direito do Sporting levanta uma outra questão na opinião e Nelson: “A integração de um atleta pode ser mais ou menos rápida e a competição a sério está aí à porta”.A concluir o ex-jogador que ao longo da sua carreira venceu um campeonato, três taças de Portugal e uma supertaça avaliou, por antecipação, o que poderão ser as equipas do FC Porto e Sporting na época que está prestes a começar.Nelson antecipa: “O FC Porto está limitado na construção do plantel devido ao cumprimento do ‘fair-play’ financeiro da UEFA mas os jogadores que tem são bons e o treinador é agressivo e lutador o que coloca a equipa como uma série candidata ao título.O Sporting está mais pressionado, apostou forte, fez grandes aquisições e o Jorge Jesus tem ovos para fazer uma excelente omelete”.Nelson, à Antena 1, ele que vestiu a camisola de Portugal por 10 vezes.