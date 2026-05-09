Nelson Oliveira contesta motivos de suspensão pelo Vitória de Guimarães





(Com Lusa)





Na sequência da nota emitida na sexta-feira pelo clube vimaranense, a dar conta do afastamento temporário do plantel treinado por Gil Lameiras por “motivos de natureza disciplinar”, o internacional português, de 34 anos, apresentou a sua versão do acontecimento, através de uma publicação no seu perfil oficial na rede social Instagram.“Fui afastado das atividades da equipa por ter defendido um colega numa situação que considerei profundamente injusta. Fi-lo olhos nos olhos e assumindo o que disse, como um dos capitães de equipa. Sinto-me tranquilo, porque sei que fui verdadeiro. Não consigo baixar a cabeça perante a incoerência, porque, para mim, ser capitão é isto: lealdade e proteção ao grupo”, lê-se.O ponta de lança, com 13 golos em 97 jogos oficiais pelos vitorianos desde a época 2023/24, realçou que seria “mais fácil” ficar calado, mas defendeu que as equipas se fazem por “quem coloca o grupo acima de tudo” e criticou o comunicado do clube minhoto.“Dói-me ler que o meu afastamento é justificado por 'motivos disciplinares' quando a minha única falha foi não aceitar uma injustiça. E dói-me mais ainda quando, antes disto, lançaram uma notícia a dizer que a minha ausência era justificada com uma lesão que nunca existiu. Para mim, a transparência é o valor mais importante e não aceito que coloquem em causa o meu profissionalismo para esconder decisões que nada têm a ver com disciplina”, acrescentou.Prestes a terminar contrato com os vimaranenses, em junho de 2026, o dianteiro referiu também que deu tudo pelo clube ao longo de duas épocas e meia e que está de “consciência tranquila e de cabeça erguida” após a atitude que tomou.“Quem faz o que está certo e defendeu os seus não tem que ter remorsos. O silêncio pode ser confortável, mas a minha integridade vale muito mais”, ressalvou.Formado no Santa Maria, emblema do concelho de Barcelos, no Sporting de Braga, no Bairro da Misericórdia e no Benfica, Nelson Oliveira também representou em Portugal a equipa principal ‘encarnada’, durante as temporadas 2011/12 e 2014/15, o Rio Ave, na época 2009/10, e o Paços de Ferreira, em 2010/11, sempre por empréstimo das ‘águias’.No estrangeiro, o vice-campeão mundial sub-20 por Portugal, em 2011, representou os espanhóis do Deportivo da Corunha, os franceses do Rennes, os britânicos do Swansea, do Norwich City e do Reading, os gregos do AEK de Atenas e do PAOK de Salónica e os turcos do Konyaspor.