Nélson Oliveira renova contrato com o Vitória de Guimarães

"Nélson Oliveira renova até 2026 com os Conquistadores", foi assim que o Vitória de Guimarães anunciou o prolongamento do vínculo do avançado português de 33 anos.





Depois de vários anos fora de Portugal, Nélson Oliveira regressou para reforçar o Vitória em 2024. Desde então, o avançado fez mais de meia centena de partidas tendo marcado oito golos e feito sete assistências.





O jogador, que chegou a ser internacional pela equipa A de Portugal, tendo marcado dois golos, fez toda a formação no Benfica, clube que chegou a representar no primeiro escalão do futebol português. Acabou por ser emprestado a Rio Ave, Paços de Ferreira, Deportivo da Corunha, Rennes, Swansea City e Nottingham Forest antes de reforçar o Norwich.





Fez duas temporadas no clube inglês antes de se juntar ao Reading, também por empréstimo. Mudou-se para a Grécia para representar o AEK e o PAOK. Em 2023 começou a temporada no Konyaspor, sendo contratado pelo Vitória em janeiro de 2024.





Esta época, o avançado leva 39 partida disputadas. Marcou seis golos e fez cinco assistências.