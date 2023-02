Nélson Veríssimo de saída do Estoril Praia

Em comunicado no site do clube, a Estoril Praia SAD "agradece a Nélson Veríssimo e restante equipa técnica todo o trabalho realizado e compromisso demonstrado em prol do Estoril Praia".

O novo nome para comandar a equipa principal do clube será anunciado nos próximos dias, segundo diz o presidente da Estoril Praia, Futebol – SAD, Ignacio Beristain.





A equipa principal será orientada interinamente por Pedro Guerreiro, treinador da equipa sub23 dos "canarinhos".



O Estoril Praia ocupa o 15.º lugar da I Liga, com 22 pontos conquistados, e desloca-se na segunda-feira, pelas 19:00 horas, ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, para defrontar o Sporting para a 22.ª jornada do campeonato.





Veríssimo esteve anteriormente a treinar o Benfica e tinha no Estoril um acordo válido por duas épocas.



Nélson Veríssimo orientou o Benfica entre Dezembro de 2021 e Maio de 2022.



Antes, o técnico exerceu o cargo de treinador principal do Benfica B durante época e meia, num longo percurso no clube `encarnado`, no qual desempenhou funções como treinador principal interino da equipa principal em 2020, técnico-adjunto da equipa principal em 2019 e treinador adjunto da equipa B, entre 2012 e 2019.



Como futebolista esteve em 2012 ao serviço do Mafra, emblema que representou por uma temporada (2011/2012).



Nélson Veríssimo notabilizou-se como jogador na posição de defesa-central, tendo atuadado nas I e II ligas portuguesas de futebol, representando, entre outros, o Alverca (entre 1999 e 2004), o Vitória de Setúbal (entre 2004 e 2007), o Fátima (entre 2007 e 2011) e o Mafra (2011/12), clube no qual encerrou a carreira de futebolista.