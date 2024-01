Nice empresta Robson Bambu ao Arouca

O jogador, de 26 anos, fez a sua formação no Santos e teve ainda uma passagem pelo Athletico Paranaense, antes de chegar ao futebol europeu pela porta do Nice, em 2023.Na primeira temporada ao serviço do clube francês, ainda efetuou 23 jogos, mas não se conseguiu estabelecer no plantel, tendo somado dois empréstimos - Corinthians e Vasco da Gama -, que o fizeram regressar ao Brasil até à atual temporada.O internacional sub-23 "canarinho", que já havia assistido à vitória frente ao Vizela (5-0) nas bancadas do Estádio Municipal de Arouca, apenas jogou uma vez na primeira metade da época 2023/2024 e tem assim uma nova oportunidade para se afirmar no contexto europeu.Trata-se do segundo reforço no mercado de janeiro para os "lobos", depois da chegada do lateral-esquerdo Hamache logo no dia de abertura, e Daniel Sousa ganha mais uma opção para o eixo da defesa, para o qual já conta com Javi Montero, Rafael Fernandes, Nino Galovic e Matías Rocha.O central poderá fazer parte do leque de escolhas para o próximo encontro da formação da Serra da Freita, a deslocação ao terreno do Portimonense, a contar para a 20.ª jornada da I Liga de futebol, agendada para as 15:30 do próximo sábado.