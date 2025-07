Nigeriano Abraham Marcus sai do FC Porto e assina pelo Estrela da Amadora

“O CF Estrela da Amadora vem por este meio informar que chegou acordo para a contratação de Marcus Abraham. O avançado, conhecido pela sua versatilidade e experiência, chega ao clube com o objetivo de fortalecer o setor ofensivo e adicionar mais qualidade ao plantel”, escreveram os amadorenses, no sítio oficial.



Com três golos apontados em 23 encontros na última temporada pelo FC Porto B, Abraham Marcus conta ainda com uma partida pelo conjunto principal, na época 2022/23, com um minuto jogado numa receção ao Portimonense, da 26.ª jornada.



“Com um percurso consolidado em várias equipas de renome no futebol nacional, Abraham chega do FC Porto e destaca-se pela sua capacidade de movimentação e finalização. O jogador chega à Amadora para oferecer mais soluções ao treinador e contribuir para o sucesso da equipa”, adiantaram ainda os ‘estrelistas’.



As derradeiras três épocas de Abraham Marcus foram ao serviço do conjunto ‘azul e branco’, contando ainda com passagens por Portimonense, Feirense, os polacos do Radomiak Radom e os nigerianos do Remo Stars, formação na qual se estreou.



O dianteiro, de 25 anos, é a 11.ª contratação, após os guarda-redes Renan Ribeiro (ex-Hartford Athletic, Estados Unidos), David Grilo (ex-Belenenses) e Diogo Pinto (ex-Sporting), os defesas Jefferson Encada (ex-Pharco, Egito), Sidny Cabral (ex-FC Viktoria Colónia, Alemanha), Atanas Chernev (ex-Botev Plovdiv, Bulgária) e Ni Rodrigues (ex-Vitória de Guimarães), e os avançados Alan Godoy (ex-FC Barcelona, Espanha), João Resende (ex-União de Leiria) e Jorge Meireles (ex-FC Porto B).



Por outro lado, os ‘tricolores’ despediram-se dos guarda-redes Marko Gudzulic e Francisco Meixedo, dos defesas Diogo Travassos e Juan Mina, dos médios Manuel Keliano, Léo Cordeiro e Leonel Bucca, e dos avançados Gerson Sousa e Ronaldo Tavares.



O Estrela da Amadora somará a terceira participação seguida na I Liga portuguesa de futebol, após a 15.ª posição, com 29 pontos, obtida na derradeira temporada.