Nilton Varela rescindiu contrato com o Estrela da Amadora
Nilton Varela rescindiu esta sexta-feira com o Estrela da Amadora e está livre no mercado. O lateral e médio-esquerdo de 23 anos, decidiu pôr fim ao vínculo contratual com os tricolores.
O jogador, antigo internacional sub-19 por Portugal e por Cabo Verde, avançou para a revogação do contrato, invocando justa causa, depois de alegados atropelos disciplinares e situações de assédio na relação laboral que, segundo a sua defesa jurídica, tornaram insustentável a continuidade na Reboleira.
Tópicos
Estrela , Amadora , Nilton Varela , Rescisão