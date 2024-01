Nilton Varela troca o FC Porto B pelo Estrela da Amadora

Nilton Varela, de 22 anos, pode atuar em todas as posições do corredor esquerdo do campo, dando versatilidade e profundidade ao plantel orientado pelo treinador Sérgio Vieira, seguindo as pisadas do tio Silvestre Varela, que também jogou pelos "tricolores".O internacional português, que ainda jogou com o sobrinho no final da sua carreira, ao serviço de BSAD e FC Porto B, representou o Estrela da Amadora em 2008/09, antes de rumar aos "dragões", com Nilton a fazer agora o caminho inverso, do Porto à Reboleira.Com formação dividida entre Sporting e Belenenses, foi através da BSAD que Nilton se estreou no escalão principal do futebol português, onde esteve durante três anos – de 2019/20 até 2021/22, antes de se transferir para a formação azul e branca, na qual, numa temporada e meia, realizou um total de 43 encontros, com três golos apontados.Este é o quarto reforço do Estrela da Amadora no mercado de inverno, após o central Diogo Fonseca (emprestado pelo Sporting de Braga), o médio argentino Leonel Bucca (ex-San Martín Tucumán) e o ponta de lança brasileiro Rodrigo Pinho (ex-Coritiba).O Estrela da Amadora, que perdeu na segunda-feira na receção ao campeão nacional Benfica, por 4-1, ocupa provisoriamente a 14.ª posição da I Liga, com 18 pontos, e na 20.ª ronda visita o Estoril Praia, 15.º, com 17, mas com menos uma partida disputada.