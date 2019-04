Nomeações de árbitros voltam a ser divulgadas nas vésperas dos jogos

A decisão avança depois de César Boaventura ter divulgado as nomeações de vários árbitros para os jogos deste fim de semana.



O empresário também já tinha revelado a nomeação de João Capela para o jogo entre Porto e Marítimo da jornada 26 do campeonato.



Por causa das fugas de informação, o Conselho já começou a investigar os procedimentos utilizados no envio das nomeações dos árbitros para a Liga.