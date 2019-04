Nós Lá Fora: Filipe Duarte

A ligação ao futebol começou na rua a brincar com os amigos, aos 9 anos foi jogar para o Tenente Valdez, ao 14 entra no Benfica.



Ainda com a idade de iniciado do primeiro ano joga nos sub-15. No Benfica sagra-se campeão de juvenis e de juniores.



Paralelamente fez também um percurso exemplar nas seleções nacionais. É internacional dos sub-15 aos sub-20.



É a seleção de sub-20 que lhe abre as portas de Inglaterra. No Torneio de Toulon joga contra Inglaterra como defesa direito e do seu lado estado James Milner, hoje jogador de referência do Liverpool.



Filipe Duarte faz uma excelente exibição e é convidado para ir treinar a Inglaterra. Convidam-no para ficar, mas algumas hesitações próprias da idade levam-no para o Chipre.



É campeão cipriota e conquista a supertaça ao serviço do Apollon Limassol.



Lesionado durante mais de seis meses na segunda época no Limassol, Filipe Duarte tenta regressar cedo de mais à competição e compromete a recuperação.



Representa depois o Operário dos Açores e em seguida o Oriental durante quatro épocas.



Viaja para Macau atraído pelo projeto internacional do Benfica local.



Está há oito anos em Macau mas só ano passado foi autorizado que o Benfica participasse nas competições asiátivas.



Quanto ao futuro, Filipe Duarte sabe que vai continuar ligado ao desporto e anda a alguns anos a adquirir competências para concretizar novos projetos.