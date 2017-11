Nova bola entra em campo

Marcos Celso - RTP 30 Nov, 2017, 14:29 / atualizado em 30 Nov, 2017, 14:47 | Futebol Nacional

Na sexta-feira o esférico vai fazer parte da festa do clássico no Dragão. A 13ª jornada da Liga estreia a bola Nike de Inverno, e cuja apresentação oficial decorrerá momentos antes do início do clássico entre FC Porto e SL Benfica.



A Liga fornece algumas indicações sobre o novo produto e que são essenciais para os protagonistas saberem as principais características de modo a alcançarem o tão desejado golo, o corte eficaz ou a defesa vistosa entre as balizas.