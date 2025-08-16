Novo treinador do Rio Ave quer dar "boa primeira imagem" diante do Nacional

Devido ao adiamento da partida relativa à ronda inaugural, frente ao Benfica, os vila-condenses iniciam apenas no domingo a nova campanha no principal escalão do futebol português.



O técnico grego do Rio Ave, que pela primeira vez ingressa em Portugal, mostrou-se ansioso por começar e encara o primeiro desafio como uma oportunidade para conquistar as bancadas e poder assimilar a identidade do emblema, aspeto que assume valorizar muito.



"Estamos totalmente motivados para mostrar a nossa capacidade e todo o trabalho que temos desenvolvido durante a pré-época. Queremos começar com o pé direito, mostrar esta vontade de ganhar cada jogo, especialmente em casa. É muito importante para mim dar uma boa primeira imagem aos nossos adeptos, poder fazê-los felizes", expressou Silaidopoulos, em conferência de imprensa.



O trabalho de pré-temporada foi realizado de forma intensa e abnegada, segundo o treinador, que se mostrou muito satisfeito com a "ética de trabalho" do plantel e destacou o entusiasmo de todos perante o início de uma nova era, também refletido nas novas infraestruturas do Estádio dos Arcos, que já voltará a estar disponível para receber os jogos da equipa.



"Quando uma das equipas tem um jogo oficial antes, ajuda a outra a preparar. Eu estou satisfeito com os nossos jogos amigáveis. Fizemos sete e estamos prontos para competir. Temos trabalhado no duro e penso que estaremos bem, em termos físicos e de abordagem tática. Estou muito satisfeito com a ética de trabalho do plantel. É uma nova época e, portanto, há todo um entusiasmo, não só meu como dos jogadores", avaliou.



Silaidopoulos reconheceu ainda valia ao Nacional, apesar de ter tido um arranque em falso, ao perder em casa com o Gil Vicente por 2-0, na primeira ronda, mas sublinhou a sua vontade em somar os três pontos.



"É uma boa equipa, bem estruturada. Como todas as equipas portuguesas que temos observado, é perigosa e intensa no processo ofensivo, sobretudo em transição. Mas, como já referi, jogamos em casa, queremos vencer, estando focados desde o primeiro minuto. Queremos ser a equipa que demonstra mais vontade em vencer o jogo", sublinhou.



No atual mercado de transferências, o Rio Ave tem operado algumas mudanças, mas em bastante menor número do que na época transata, com o técnico grego a privilegiar a manutenção de uma estabilidade e bases já cimentadas para ir depois acrescentando novas nuances à equipa.



"Eu acredito muito na estabilidade, é o mais importante para mim. Por isso, quisemos manter o núcleo de jogadores da última época e estou muito contente por isso. Na última semana, fizemos três contratações [Dario Spikic, Georgios Liavas e Marc Gual], que podem trazer alguma experiência e personalidade, porque somos uma equipa jovem e precisamos dessas características", concluiu.



O Rio Ave, que ainda não se estreou na edição 2025/26 da I Liga, receberá o Nacional, vencido pelo Gil Vicente na jornada inaugural (2-0), em encontro da segunda ronda, que tem início marcado para as 15:30 de domingo e arbitragem a cargo de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.