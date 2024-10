Novo treinador do Sporting diz que título do futebol feminino é objetivo inegociável

"Isso é um objetivo inerente a esta estrutura, faz parte do ADN do Sporting e nós temos de ir atrás dele. Não há negociação nesse sentido", afirmou o técnico que, esta semana, sucedeu a Mariana Cabral no comando das 'verdes e brancas', em conferência de imprensa, em Alcochete.



Garantindo que encontrou "um grupo muito motivado" e com "vontade de aprender", na semana que antecedeu a visita ao Damaiense, no domingo, na sexta jornada da I Liga, Sequeira assegurou ainda que foi "muito bem recebido" pelo grupo, apesar da reduzida experiência no futebol feminino.



Nesse sentido, revelou que iniciou o seu percurso de treinador com "apenas 13 anos" num torneio de futsal "com uma equipa feminina" e que teve, mais tarde, "outras experiências", pelo que esta "não é a primeira no que diz respeito a liderar mulheres". E isso também não seria um 'handicap', garantiu.



"Para mim, só existe futebol e é exatamente igual nas mulheres e nos homens, não devemos ter esse preconceito. Gerir o grupo é exatamente o mesmo e a experiência tem sido muito positiva. Agora, concordo que, a este nível, é a primeira vez, mas estou convencido de que vai correr muito bem", atirou.



Sobre a saída de Mariana Cabral, após as derrotas com o Real Madrid, na Liga dos Campeões, e com o Benfica, na I Liga, o técnico assumiu que a troca "nunca é confortável para quem entra, nem para quem sai", mas garantiu que desconhece as razões que levaram à demissão da antecessora.



"Não tive esse cuidado de verificar quais foram as razões. (Quis) Chegar aqui de cabeça limpa, ver, analisar e depois tirar a minha própria conclusão. Atendendo a que conheço muito bem as pessoas da estrutura, toda a gente que está à volta, era impossível recusar esse convite", admitiu.



De resto, 'sobraram' elogios do novo treinador para as jogadoras, que "têm sido impecáveis", e para as pessoas "com muita competência" que integram a estrutura do clube, pelo que o técnico acredita que a sua missão é simplesmente a de dar "continuidade" ao sucesso do clube no futebol feminino.



"O Sporting é um clube que está habituado a ganhar, tem pergaminhos e nós queremos dar continuidade a isso. Não vamos estar aqui a criar nada de novo, vamos dar continuidade ao que foi bem feito no passado pelas pessoas que já estavam aqui e continuam a estar", apontou.



Micael Sequeira foi anunciado na segunda-feira como novo treinador da equipa principal feminina do Sporting até 2026, sucedendo a Mariana Cabral, treinadora que dirigia as 'leoas' desde 2021 e deixou o clube depois da derrota frente ao Benfica (2-0), no campeonato, já depois de ter falhado ao acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.



O técnico, de 51 anos, esteve várias épocas na formação do Sporting de Braga e foi também adjunto na equipa principal, em 2019/20, então comandada por Rúben Amorim, atual treinador da equipa principal dos 'leões'.



Sequeira, que vai ter Hugo Xavier como adjunto, conta ainda com passagens por Desportivo das Aves, Famalicão e Trofense, bem como experiências na Arábia Saudita (Al Nassr) e no Uzbequistão (Lokomotiv Tashkent). Na época 2022/23, orientou o Vitória de Setúbal, que disputava a Liga 3.