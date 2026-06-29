Novo treinador e muitas incógnitas no regresso ao trabalho do Académico de Viseu

O primeiro dia é dedicado a exames médicos, enquanto na terça-feira serão realizados testes físicos, antes de duas semanas de trabalho na Beira-Alta, com a pré-temporada a prosseguir num estágio em Cádiz, Espanha, entre 11 e 18 de julho.



As saídas já conhecidas incluem os guarda-redes Domen Gril, para o futebol polaco, e Ruben Brígido, que regressa ao Brasil para representar o América Mineiro, além do maliano Samba Koné, que rumou por empréstimo ao Sheriff, da Moldávia.



Carlão, guarda-redes campeão na Liga Revelação pela equipa de sub-23, trocou o Académico de Viseu pelo Tondela.



Oficialmente, a SAD do emblema beirão não confirmou ainda nenhum reforço para o plantel.



Em aberto permanece o futuro de peças-chave na conquista da promoção, como João Guilherme e Zamora, cujos empréstimos a SAD viseense pretende renovar, e André Clóvis, melhor marcador da II Liga transata, com 23 golos, que tem contrato com o clube, mas desperta interesse no mercado.



A SAD academista reservou para mais tarde a informação sobre os jogos de preparação agendados para esta pré-temporada.



