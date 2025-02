Novos estatutos do Benfica vão ser votados em 8 de março

"Ao longo do processo de revisão dos estatutos, certamente o mais participado da história do nosso glorioso clube, a Mesa assegurou o cumprimento de todos os formalismos, quer os legais, quer os estatutários, quer os que constam na metodologia aprovada em 16 de junho de 2024, no respeito integral pela vontade dos sócios do Sport Lisboa e Benfica, tendo sido garantida a participação de todos os que entenderam colaborar na formulação da proposta final", destacou em comunicado o presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Pereira da Costa.

Os trabalhos da reunião magna, que terá como ponto único da ordem de trabalhos a votação da proposta final de revisão dos estatutos do Benfica, já publicada no sítio de internet dos `encarnados`, depois de votada na generalidade e na especialidade, e objeto de consulta pública durante 30 dias, começam às 09:30 e terminam às 22:30.

"Sublinhamos um facto que resulta evidente do processo que caminha para o seu epílogo: os sócios do Sport Lisboa e Benfica, enquanto `poder constituinte` primário e secundário, no respeito pelo modelo associativo que vigora em Portugal, são soberanos nas opções que tomam, cabendo, nesta fase, passar ao momento deliberativo final", sublinhou Pereira da Costa.