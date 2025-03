Nulo no Marítimo-Felgueiras

Com este resultado, a 'turma' insular continua no 13.º lugar, com os mesmos 30 pontos do Portimonense, que é 12.º, ao passo que o Felgueiras ocupa agora a 11.ª posição, com 31.



O encontro disputou-se quase sempre em ritmo lento, com muitos passes errados de ambas as equipas e sem grandes motivos de interesse, apesar de um maior ascendente dos madeirenses.



Aos 35 minutos, surgiu a única oportunidade de perigo da primeira parte, por intermédio de Patrick Fernandes, em boa posição no interior da área, que rematou para excelente intervenção de Bruno Pinto, que segurou o nulo no marcador.



Depois do intervalo, a toada morna manteve-se, sendo que as melhorias surgiram apenas a partir dos 60 minutos, quando ambos os treinadores procederam às primeiras alterações, modificando um pouco o figurino da partida.



Aos 74, Aílson Júnior rematou de longe e acertou em cheio no poste, num lance em que Gonçalo Tabuaço parecia batido, para depois, na resposta, aos 77, Igor Julião atirar para defesa difícil de Bruno Pinto.



No final, o 'nulo' aceita-se perfeitamente, em função do equilíbrio, ainda que a divisão de pontos tenha sido mais festejada pelos adeptos visitantes, que brindaram a sua equipa com um valente aplauso depois de concluído o desafio.







Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Marítimo – Felgueiras: 0-0.







Equipas:



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Júnior Almeida, Noah Madsen, Afonso Freitas (Igor Julião, 66), Vladan Danilovic, Ibrahima Guirassy (Francisco França, 66) Michel Costa (Martim Tavares, 73), Fabio Blanco (Peña Zauner, 79), Patrick Fernandes e Alexandre Guedes (Dani Benchi, 66).



(Suplentes: Samuel Silva, Igor Julião, Romain Correia, Francisco França, Dani Benchi, Carlos Daniel, Nachon Nsingi, Peña Zauner e Martim Tavares).



Treinador: Ivo Vieira.



- Felgueiras: Bruno Pinto, António Eirô, Guilherme Ferreira, Afonso Silva, Edwin Banguera, Aílson Júnior, Vasco Moreira (David Veiga, 86), Landinho (Gabi Pereira, 65), João Santos (Feliz Vaz, 60), Léo Teixeira (Berna Conceição, 86) e João Silva (Gui Brandão, 60).



(Suplentes: Cristiano Figueiredo, Mike Moura, Rui Rampa, David Veiga, Gabi Pereira, Berna Conceição, Gui Brandão, Feliz Vaz e Eric Ayiah).



Treinador: Agostinho Bento.