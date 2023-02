Números e Curiosidades – 19.ª jornada da I Liga

O que vai acontecer nesta 19.ª jornada:



- A 2.ª jornada da 2.ª volta do campeonato.



- O 8.º confronto entre Santa Clara e Boavista em São Miguel, o 5.º de forma consecutiva.



- O reencontro entre Benfica e Casa Pia… 84 anos depois (!), com o Benfica na condição de visitado.



- Casa Pia vai entrar na Luz pela 1.ª vez na sua história (em 1939 o jogo foi no campo das Amoreiras).



- O 28.º confronto entre Estoril e Vitória SC na Amoreira.



- O 17.º confronto entre Chaves e Marítimo em Trás-os-Montes. Voltam a defrontar-se… 4 anos depois.



- O 9.º dérbi minhoto entre Sp. Braga e Famalicão em Braga, o 4.º de forma consecutiva.



- O 3.º confronto na Invicta entre o FC Porto e o Vizela.



- O 4.º confronto entre Gil Vicente e Arouca em Barcelos.



- O 6.º confronto dos “P’s” do nosso campeonato em Portimão, Portimonense–Paços de Ferreira.



- E o duelo das listas verdes e brancas do campeonato, Rio Ave e Sporting defrontam-se em Vila do Conde pela 28.ª vez.



- Roger Schmidt vai completar 20 jogos como treinador na I Liga.



- César Peixoto vai completar 40 jogos como treinador na I Liga.



O que poderá acontecer nesta jornada:



- A amostragem do milésimo cartão amarelo (!).



- O Famalicão vencer o dérbi em Braga pela 1.ª vez na sua história.



- O Boavista continuar a marcar sempre nos Açores, nas 7 visitas… marcou sempre (!)



- O Casa Pia vencer pela 1.ª vez na sua história um dos chamados “3 grandes”.



- O Vitória voltar a vencer na Amoreira o Estoril… 7 anos depois.



- O Marítimo voltar a vencer em Chaves… 28 anos depois.



- O Vizela pontuar pela 1.ª vez na sua história no Dragão.



- O Gil vencer em casa o Arouca pela 1.ª vez na sua história, 3 jogos, 0 vitórias (!)



- O Portimonense voltar a vencer em casa o Paços de Ferreira… 5 anos depois.



- O Rio Ave voltar a vencer em casa o Sporting… 7 anos depois.



- O Casa Pia (30) ultrapassar no ranking de golos o União de Lisboa (30) e passar a ser o 63.º clube com mais golos no escalão principal.



- Sp. Braga somar a 18.ª jornada consecutiva sem empatar. (1 volta completa)



- Kiko Bondoso (Vizela) completar 53 jogos a jogar consecutivamente na I Liga.



- O Boavista voltar a vencer fora… 5 meses depois.



- Vizela marcar pela 7.ª jornada consecutiva.



- Desp. Chaves sofrer golos pela 7.ª jornada consecutiva.



Séries em aberto à entrada para a 19.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Estoril – 190 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo: Benfica - 310 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Marítimo - 178 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Estoril – 240 minutos



- Não sofre golos há mais tempo em casa: Famalicão – 220 minutos



- Não sofre golos há mais tempo fora: Benfica – 290 minutos



- Marca há mais jornadas consecutivas: Vizela – 6 jornadas.



- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Desp. Chaves – 6 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Portimonense - 6 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Sp. Braga - 17 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Porto - 8 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 3 jornadas.



- Mais empates consecutivos: ninguém



- Mais derrotas consecutivas: Santa Clara – 2 jornadas.



Séries "incríveis":



- Portimonense vê cartões há 95 jornadas consecutivas.



– Sp. Braga não empata um jogo há 17 jornadas.



- Kiko Bondoso (Vizela) joga há 52 jornadas consecutivas na I Liga.



- Bruno Varela joga consecutivamente sem falhar um segundo de campeonato há 2880 minutos.



Curiosidades:



- 162 jogos até ao momento, 75 vitórias para as equipas visitadas e 56 vitórias para as equipas visitantes (31 empates).



- Estão marcados até ao momento 403 golos (138 de jogadores portugueses).



- Gonçalo Ramos (Benfica) é o melhor marcador do campeonato com 12 golos.



- O resultado mais repetido – 1-0 (46 vezes).



- Totalistas – São ainda 9 jogadores que jogaram todos os minutos do campeonato.



- Já tivemos 62 cartões vermelhos.



- Estádio com mais golos – Luz - 37 golos.



- Estádio com menos golos – Jamor - 15 golos.