Números e Curiosidades – 1.ª jornada do campeonato da I Liga

- O início do 89.º campeonato nacional.- O regresso do Casa Pia ao escalão principal… 83 anos depois.- O regresso do Chaves… 3 anos depois, e do Rio Ave… 1 ano depois.- A estreia de 1 treinador no escalão principal, Roger Schmidt (Benfica).- A abertura do campeonato da I Liga, acontecerá às 20h15 no Estádio da Luz. Benfica–Arouca dão o pontapé de saída.- 6.º confronto na Luz entre Benfica e Arouca, o segundo de forma consecutiva.- O 67º confronto em Braga entre o Sp. Braga e o Sporting, o 48.º de forma consecutiva (!)- O 43.º confronto no Dragão entre o FC Porto e o Marítimo, o 38.º de forma consecutiva.- O 18.º confronto entre os pretos e brancos do nosso campeonato, Portimonense e Boavista vão defrontar-se pela 6.ª época consecutiva.- O 16.º confronto entre Gil Vicente e Paços de Ferreira, o 3.º de forma consecutiva.- Um Rio Ave–Vizela… 37 anos depois (!)- Um Desp. Chaves–Vitória… 3 anos e meio depois.- O 7.º confronto entre Estoril e Famalicão na Amoreira, o segundo de forma consecutiva.- E um confronto inédito na I Liga, o Santa Clara – Casa Pia.- Armando Evangelista vai completar 40 jogos na I Liga como treinador.- Rui Pedro Silva vai completar 20 jogos na I Liga como treinador (todos pelo Famalicão).- Braga e Sporting voltarem a empatar em Braga… 28 anos depois (!). Últimos 28 confrontos, zero empates (13 vitórias do Braga e 15 do Sporting).- O Arouca vencer pela 1.ª vez na sua história no estádio da Luz.- O Famalicão vencer na Amoreira pela 1.ª vez na sua história.- O Marítimo marcar no Dragão pela 3.ª época consecutiva.- O FC Porto marcar o seu golo 5 555 na I lLiga. Tem neste momento… 5 554 golos marcados.- O Famalicão ver cartões pela 103.ª jornada consecutiva (!) e aumentar este seu recorde de sempre de jornadas consecutivas a ver cartões.- FC Porto chegar às 32 jornadas consecutivas sem perder em casa (desde 3 outubro 2020 que não perde).- Sporting completar 10 jornadas sem perder fora (desde 7 janeiro que não perde fora de Alvalade).- Vizela sofrer golos pela 19.ª jornada consecutiva (sofreu golos nas últimas 18 jornadas do campeonato passado).- Ricardo Horta marcar pela 5.ª jornada consecutiva (marcou nas últimas 4 jornadas do campeonato passado).- Famalicão vê cartões há 102 jornadas consecutivas.- FC Porto não perde em casa há 1 ano e 10 meses (desde 3 outubro 2020).- Vizela sofre golos há 18 jornadas consecutivas.- Ricardo Horta marca há 4 jornadas consecutivas.- Na época passada foi Pedro Gonçalves do Sporting.