Números e Curiosidades - 88.º campeonato nacional

- Começou no dia 6 Agosto 2021 e terminou a 15 Maio 2022. Foram 283 dias de campeonato.- António Nobre abriu o campeonato (no Sporting - Vizela) e André Narciso fechou (no Vitória SC – Gil Vicente)- Nenhum clube se estreou.- Vizela regressou ao escalão principal 36 anos depois.- Arouca regressou ao escalão principal 4 anos depois.- Estoril regressou ao escalão principal 3 anos depois.- Pela 1.ª vez na história o Minho teve 6 equipas na I Liga, Moreirense, Sp. Braga, Gil Vicente, Famalicão, Vitória SC e Vizela. Será que vamos ter pelo 2.ª ano consecutivo as mesmas 6? Tem a palavra o Moreirense.- Foram 30 os treinadores neste campeonato, com o Santa Clara (4 treinadores) a ser o clube com mais técnicos.- Tivemos 7 estreantes na I Liga, Bruno Pinheiro (Estoril), Álvaro Pacheco (Vizela), Nuno Campos (SC e Tondela), Tiago Sousa (SC), Filipe Cândido (B SAD), Franclim Carvalho (B SAD) e Rui Pedro Silva (Fam).- 9 clubes trocaram de treinador... 9 mantiveram!- Sérgio Conceição terminou a 5.ª época consecutiva à frente do FC Porto, conseguiu o 3.º título de campeão.- Não houve totalistas neste campeonato. (ninguém jogou os 3060 minutos)- Os 3 que subiram (Vizela, Estoril e Arouca)… nenhum desceu.- Foram marcados 807 golos (!)



- Jornada com mais golos - 11.ª jornada - 34 golos.





- 1.º golo foi marcado por Pedro Gonçalves (Spo).





- O último foi de Bruno Duarte (VSC).





- Golo mais rápido foi marcado por Cryzan (SC) aos 24 segundos.





- Darwin com 26 golos foi o melhor marcador do campeonato.





- Ricardo Horta com 19 golos foi o melhor marcador português.





- FC Porto foi o melhor ataque - 86 golos.





- FC Porto foi a melhor defesa – 22 golos.





- Jogos com mais golos, 8. Foi no Benfica-7 Marítimo-1.





- Tivemos 10"hat-tricks" neste campeonato, 3 deles foram de Darwin.





- Sp. Braga foi a equipa com mais golos portugueses, 41 (!)





- Boavista a equipa com menos golos portugueses, apenas 2 (!)





- Estádio do Dragão (com 61 golos) foi o estádio que viu mais golos.





- Estádio do Moreirense viu golos em todos os jogos pela... 2.ª época consecutiva (!). São 36 jornadas consecutivas a ver golos.



Alguns recordes:



- Famalicão viu cartões em todas as jornadas… outra vez (e em 3 épocas consecutivas - 102 jornadas a ver cartões – recorde negativo de sempre).



- FC Porto esteve 58 jornadas consecutivas sem perder, recorde de invencibilidade em 88 campeonatos nacionais.



- Jorge Jesus, com 603 jogos, foi apenas o 3.º treinador da história a chegar aos 600 jogos como treinador na I Liga.



- Pepe tornou-se no jogador mais velho de sempre a jogar e a marcar pelo FC Porto.



- Gil Vicente esteve 12 jornadas consecutivas sem perder. Recorde do clube.



Muitos anos depois:



- Portimonense voltou a vencer em Guimarães… 33 anos depois (!)



- Benfica voltou a vencer as primeiras 7 jornadas… 39 anos depois (!)



- 27 anos e 8 meses depois um jogador voltou a marcar um "hat-trick" de penaltis. (João Pedro do Tondela)



- 62 anos depois voltámos a ter 77 jogos consecutivas sempre com golos.



- 48 anos depois o Sporting marcou em Alvalade por 37 jornadas consecutivas.



- 71 anos depois o Vitória SC voltou a sofrer golos numa volta inteira.



E pela 1.ª vez:



- Tivemos o 1.º árbitro estrangeiro a arbitrar um jogo do campeonato, foi Willy Delajod no Paços de Ferreira-Braga.



- Portimonense venceu na Luz. (ao fim de 19 campeonatos)



Números “redondos”:



- Yan Mateus (Moreirense) –marcou o golo 56.000 da história dos campeonatos nacionais.



- Grimaldo marcou o golo 6000 da história do Benfica na I Liga.



- Vitor Ferreira marcou o golo 5500 da história do Porto na I Liga.