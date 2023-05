Números e Curiosidades - 89.º campeonato da I Liga - final

- 23 - Foi o 23.º campeonato do Milénio.- 296 - Começou no dia 5 agosto 2022 e terminou a 27 maio 2023.



Foram 296 dias de campeonato. Foi o 2º campeonato mais longo de sempre (!). Só batido pelo campeonato de 2019/20 (que foi interrompido pela COVID e demorou mais).



- 1 - Manuel Mota abriu o campeonato (no Benfica - Arouca) e… Manuel Mota fechou o campeonato (no Sp. Braga – Paços de Ferreira)



- 0 - Nenhum clube se estreou no escalão principal.



- 83 - O Rio Ave regressou à Liga principal 1 ano depois, Chaves regressou 3 anos depois e o Casa Pia… 83 anos depois (!)



- 5 - O distrito de Braga foi o distrito com mais equipas na I Liga… 5 equipas (!)



- 3 – O distrito de Vila Real voltou a ter representação… 3 anos depois, Chaves.



- 5 - O Santa Clara fez história, pela 1.ª vez jogou 5 épocas consecutivas no escalão principal, mas já não vai aumentar,



- 5 - Já o Famalicão (vão para a 5.ª época consecutiva), o Vizela (vai para a 3.ª época consecutiva) e o Casa Pia (para a 2,ª época consecutiva) vão fazer história, nunca tinham estado tanto tempo consecutivo no escalão principal.



- 9 - Foi o 9.º ano consecutivo com 18 equipas… começa a ser raro esta consistência.



- 3 - Os 3 que subiram na época passada (Rio Ave, Casa Pia e Desp. Chaves)… nenhum desceu.



- 3 - Os 3 que subiram há duas épocas (Estoril, Vizela e Arouca)… também nenhum desceu (!)



- 0 – Não houve totalistas no campeonato.



- 22 – Os golos de Taremi – melhor marcador.



- 8 – Taremi foi o considerado mais vezes o Homem do Jogo, 8 vezes.



A CURIOSIDADE



-7 - últimos 7 anos… nenhum clube venceu duas vezes seguidas! Benfica (2017), FC Porto (2018), Benfica (2019), FC Porto (20), Sporting (2021), FC Porto (2022) e Benfica (2023).



TREINADORES



- Foram 28 os treinadores neste campeonato, com o Marítimo, Santa Clara e Gil Vicente (3 treinadores) a serem os clube com mais técnicos.



- Tivemos 4 estreantes na I Liga, Roger Schmidt (Benfica), Carlos Cunha (Gil Vicente), Daniel Sousa (Gil Vicente) e Accioly (Santa Clara).



- 7 clubes trocaram de treinador... 11 mantiveram!



- Sérgio Conceição terminou a 6.ª época consecutiva à frente do FC Porto.



ROGER SCHMIDT



- Foi o 20.º treinador campeão pelo Benfica.



- Foi o primeiro treinador alemão pelo Benfica.



- 18 anos depois de Trapattoni o Benfica voltou a ter um campeão estrangeiro.



- 15.º treinador estrangeiro campeão pelo Benfica.



- Foi o 48.º treinador campeão nacional (em 89 edições da Liga)



GOLOS



- Foram marcados 763 golos.



- Jornada com mais golos - 18.ª jornada - 30 golos.



- 1.º golo foi marcado por Gilberto (Benfica).



- O último foi de Banza (Braga).



- Golo mais rápido foi marcado por Abel Ruiz (Braga) e Trincão (Sporting) aos 17 segundos.



- Taremi com 22 golos foi o melhor marcador do campeonato.



- Gonçalo Ramos com 19 golos foi o melhor marcador português.



- Benfica foi o melhor ataque - 82 golos.



- Benfica foi a melhor defesa – 20 golos.



- Jogos com mais golos, 8. Foi no Braga-5 Santa Clara-3.



- Tivemos 2 "hat-tricks" neste campeonato, Taremi e Trincão.



- E um poker, Taremi frente ao Famalicão. Já não tínhamos um poker há 5 anos.



- Benfica foi a equipa com mais golos portugueses, 50.



- Arouca a equipa com menos golos portugueses, zero golos.



- Estádio da Luz (com 60 golos) foi o estádio que viu mais golos.



- Estádio do Rio Ave viu golos em todos os jogos pela... 2.ª época consecutiva (!). São 37 jornadas consecutivas a ver golos.



ALGUNS RECORDES:



- Famalicão viu cartões em 118 jornadas consecutivas - 118 jornadas a ver cartões – recorde negativo de sempre, em 89 campeonatos nacionais.



- Sérgio Conceição passou a ser o treinador com mais jogos pelo FC Porto.



- Paulo Sérgio (Portimonense), João Pedro Sousa (Famalicão) e Armando Evangelista (Arouca) passaram também a ser os treinadores com mais jogos pelos respectivos clubes na I Liga.



- Bracalli tornou-se no 2.º jogador da história da Liga a jogar com 42 anos. Quim foi o outro.



Muitos anos depois:



- 3 anos e 5 meses depois... todas as equipas visitantes marcaram (não acontecia desde maio de 2019). Aconteceu na jornada 9.



- Fran Navarro marcou na Luz, Alvalade e Dragão. Desde Hassan (Farense) em 1997/98 que nenhum jogador o fazia. Voltou a acontecer… 26 anos depois.



- 15 anos depois… tivemos 4 jornadas consecutivas sem nenhum jogador a bisar.



E pela 1.ª vez:



- Casa Pia marcou 3 golos no escalão principal numa jornada.



- Tivemos 9 penaltis numa jornada pela 1.ª vez neste século (jornada 33).



- Duas equipas chegaram ao final da 6.ª jornada com… zero pontos, ao fim de 89 campeonatos nacionais (Marítimo e Paços).



ALGUNS NÚMEROS “REDONDOS”:



- Auto golo de Edmilson (Porto) para o Casa Pia – marcou o golo 57 000 da história dos campeonatos nacionais.



- Trincão (Sporting) marcou o golo 5 500 da história do Sporting na I Liga.



- Pinto da Costa atingiu os 2000 jogos como presidente do FC Porto.



- Marítimo – Paços de Ferreira– Jogo 20 000 da história da I Liga.



- Braga atingiu as 800 vitórias no escalão principal.



- O Vitória SC atingiu as 900 vitórias no escalão principal.