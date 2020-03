Números e Curiosidades - Balanço dos cartões amarelos no campeonato

- 1132 cartões amarelos - foi o número de cartões já mostrados até ao momento neste campeonato (24 jornadas realizadas).- E muito curioso, foi precisamente na última jornada onde os ânimos estiveram mais calmos, foram mostrados apenas 32 cartões amarelos. Parecia que os jogadores já sabiam o que viria aí…- 4 equipas não viram cartões na 24.ª jornada. Nunca neste campeonato estiveram 4 equipas sem cartões, o recorde era de 3.- Sp. Braga, Moreirense, Tondela e Santa Clara ficaram com a ficha em branco em termos de cartões.- Foram 32 os cartões mostrados na última jornada (24.ª), mas o recorde continua a ser a jornada 8, onde foram mostrados apenas 30 cartões.- Tondela nas últimas 3 jornadas ficou sem cartões amarelos em duas delas, e mais, nas últimas 5 jornadas, apenas 5 cartões amarelos vistos. A equipa mais disciplinada nesta 2.ª volta.- Já a jornada com mais cartões foi a jornada 13, foram mostrados … 66 cartões amarelos (!)- Equipa com menos cartões amarelos - Rio Ave, Vitória SC e Tondela (51).- Equipa com mais cartões amarelos – Boavista (78).- Equipa sem cartões em mais jornadas – Rio Ave (4).- Equipa com cartões em todas as jornadas – Boavista (24), D. Aves (24) e Famalicão (24).- Equipa com mais cartões numa jornada – Belenenses SAD (7), Sporting (7), Vitória FC (7) e Tondela (7).- Dos 216 jogos deste campeonato, 4 não tiveram qualquer cartão mostrado:- Gil Vicente – Marítimo (árbitro Tiago Martins).- FC Porto – Tondela (Manuel Oliveira).- Gil Vicente – Belenenses SAD (Rui Oliveira).- Tondela – Rio Ave (Manuel Mota).- Barcelos … a cidade onde por duas vezes não houve cartões.- Tondela e Gil Vicente … as equipas que mais vezes participaram em jogos sem cartões.1.º - Boavista – 782.º - Paços Ferreira – 773.º - Marítimo – 734.º - Vitória FC – 735.º - Sporting – 721.º - Tondela – 512.º - Rio Ave – 513.º - Vitória SC - 514.º - Benfica – 525.º - Santa Clara - 54- Boavista vê cartões amarelos há 69 jornadas consecutivas.

- Boavista viu cartões em todas as jornadas do último campeonato (34), em todas as jornadas deste campeonato (24) e ainda nas últimas 11 jornadas da época 2017/18. São 69 jornadas consecutivas a ver cartões (!)