Números e Curiosidades da jornada 22 da I Liga

Esta é a jornada do dérbi minhoto entre Gil Vicente e Sporting Clube de Braga.

O que vai acontecer nesta 22ª jornada

  • O jogo mais histórico desta jornada, o dérbi minhoto entre o Gil Vicente e o SC Braga em Barcelos. Vai realizar-se pela 25ª vez (bodas de prata);
  • O 22.º confronto na Choupana entre o Nacional e FC Porto;
  • O 18.º confronto em Guimarães entre o Vitória SC e o Estrela;
  • O 13.º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Famalicão;
  • O 13.º confronto em Vila do Conde entre o Rio Ave e o Moreirense;
  • O 10.º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Benfica;
  • O quarto confronto Casa Pia – Arouca e todos de forma consecutiva, gansos como visitados;
  • O segundo confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Estoril;
  • E um encontro inédito na I liga, o Tondela - Alverca.
O que poderá acontecer
  • A amostragem do milésimo cartão amarelo neste campeonato;
  • A primeira vitória de sempre em casa do Santa Clara frente ao Benfica;
  • O Benfica vencer nos Açores pela quarta época consecutiva;
  • O Famalicão voltar a vencer em Alvalade, sete anos depois;
  • O Sporting vencer em casa o Famalicão pela quinta época consecutiva;
  • O Sporting continuar a marcar sempre em casa ao Famalicão (marcou nos 12 confrontos);
  • O Nacional vencer em casa o FC Porto pela segunda época consecutiva, o que nunca aconteceu na história;
  • O FC Porto voltar às vitórias, duas jornadas depois. Há um ano que o Porto não sabia o que era estar duas jornadas consecutivas sem vencer - a última vez tinha sido em fevereiro de 2025;
  • O Gil Vicente voltar a vencer em casa o SC Braga, 12 anos e meio depois;
  • O Estrela voltar a vencer em Guimarães, 20 anos depois;
  • O Sporting marcar pela 41ª jornada consecutiva;
  • O Benfica chegar às 37 jornadas seguidas sem perder;
  • Alvalade chegar às 96 jornadas consecutivas sempre com golos;
  • A primeira vitória do AVS;
  • O AVS sofrer pela 23ª jornada consecutiva;
  • O AVS voltar a vencer em casa, um ano depois;
  • O Rio Ave marcar o seu primeiro golo na segunda volta e o primeiro golo português;
  • O SC Braga continuar sem sofrer golos na segunda volta e vencer pela quinta jornada consecutiva;
  • Gabriel Batista completar cinco mil minutos a jogar consecutivamente na I liga (está com 4950 minutos).
Séries em aberto

  • O Sporting marca há 40 jornadas consecutivas;
  • O AVS não vence em casa há um ano;
  • O AVS não ganha há 22 jornadas na Liga;
  • O Sporting não perde fora há um ano e dois meses;
  • O Benfica não perde há 36 jornadas;
  • O AVS sofre há 22 jornadas consecutivas;
  • Gabriel Batista, guarda-redes do Santa Clara, é atualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar um minuto de campeonato - são 55 jornadas seguidas;
  • Não há um 0-0 em Alvalade há cinco anos e sete meses. São 95 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade;
  • Rio Ave não marca um golo português há 23 jornadas.
