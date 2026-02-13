Futebol Nacional
1.ª Liga
Números e Curiosidades da jornada 22 da I Liga
Esta é a jornada do dérbi minhoto entre Gil Vicente e Sporting Clube de Braga.
O que vai acontecer nesta 22ª jornada
- O jogo mais histórico desta jornada, o dérbi minhoto entre o Gil Vicente e o SC Braga em Barcelos. Vai realizar-se pela 25ª vez (bodas de prata);
- O 22.º confronto na Choupana entre o Nacional e FC Porto;
- O 18.º confronto em Guimarães entre o Vitória SC e o Estrela;
- O 13.º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Famalicão;
- O 13.º confronto em Vila do Conde entre o Rio Ave e o Moreirense;
- O 10.º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Benfica;
- O quarto confronto Casa Pia – Arouca e todos de forma consecutiva, gansos como visitados;
- O segundo confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Estoril;
- E um encontro inédito na I liga, o Tondela - Alverca.
- A amostragem do milésimo cartão amarelo neste campeonato;
- A primeira vitória de sempre em casa do Santa Clara frente ao Benfica;
- O Benfica vencer nos Açores pela quarta época consecutiva;
- O Famalicão voltar a vencer em Alvalade, sete anos depois;
- O Sporting vencer em casa o Famalicão pela quinta época consecutiva;
- O Sporting continuar a marcar sempre em casa ao Famalicão (marcou nos 12 confrontos);
- O Nacional vencer em casa o FC Porto pela segunda época consecutiva, o que nunca aconteceu na história;
- O FC Porto voltar às vitórias, duas jornadas depois. Há um ano que o Porto não sabia o que era estar duas jornadas consecutivas sem vencer - a última vez tinha sido em fevereiro de 2025;
- O Gil Vicente voltar a vencer em casa o SC Braga, 12 anos e meio depois;
- O Estrela voltar a vencer em Guimarães, 20 anos depois;
- O Sporting marcar pela 41ª jornada consecutiva;
- O Benfica chegar às 37 jornadas seguidas sem perder;
- Alvalade chegar às 96 jornadas consecutivas sempre com golos;
- A primeira vitória do AVS;
- O AVS sofrer pela 23ª jornada consecutiva;
- O AVS voltar a vencer em casa, um ano depois;
- O Rio Ave marcar o seu primeiro golo na segunda volta e o primeiro golo português;
- O SC Braga continuar sem sofrer golos na segunda volta e vencer pela quinta jornada consecutiva;
- Gabriel Batista completar cinco mil minutos a jogar consecutivamente na I liga (está com 4950 minutos).
- O Sporting marca há 40 jornadas consecutivas;
- O AVS não vence em casa há um ano;
- O AVS não ganha há 22 jornadas na Liga;
- O Sporting não perde fora há um ano e dois meses;
- O Benfica não perde há 36 jornadas;
- O AVS sofre há 22 jornadas consecutivas;
- Gabriel Batista, guarda-redes do Santa Clara, é atualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar um minuto de campeonato - são 55 jornadas seguidas;
- Não há um 0-0 em Alvalade há cinco anos e sete meses. São 95 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade;
- Rio Ave não marca um golo português há 23 jornadas.
