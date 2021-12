Números e Curiosidades - FC Porto-Benfica

- 88.º clássico da história na Invicta.- 87 jogos – 51 vitórias do FC Porto, 14 vitórias do Benfica, (22 empates).- Nos últimos 30 anos o Benfica apenas por 3 vezes venceu nas Antas/Dragão, foi em 2005/06 (2-0, com "bis" de Nuno Gomes), na época 2014/15 (2-0, com "bis" de Lima) e em 2018/19 (2-1, João Felix e Rafa).- Nos últimos 10 anos o Benfica marcou por 8 vezes. FC Porto marcou por… 9 vezes.- Últimos 3 confrontos, 1 vitória do Porto, 1 do Benfica, 1 empate.- Últimos 5 anos… 3 empates e 1 vitória para cada equipa.- Época passada: FC Porto-1 (Marega) Benfica– 1 (Grimaldo).Último(a):- vitória foi em Vizela (4-0 em 19 Dez 2021),





- empate foi em Alvalade (1-1 em 11 Set 2021).





- derrota foi na Capital do Móvel (2-3 em 30 Out 2020).

- 15 jogos – 13 vitórias, 2 empates.





- Vêm de 43 jornadas sem perder.





- Ainda sem perder no campeonato.





- Sem perder na Liga há 14 meses.

- Mais jogos na I Liga – Pepe – 202 jogos.





- Joga há mais tempo consecutivo – Diogo Costa - 15 jogos.





- Totalistas – Diogo Costa.

Último(a):- vitória foi em casa com Marítimo (7-1 em 19 Dez 2021),





- empate foi na Amoreira (1-1 em 31 Out 2021)





- derrota foi em casa com Sporting (1-3 em 3 Dez 2021).

- 15 jogos – 12 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.





- Vêm de duas vitórias consecutivas na Liga.





- Ainda sem perder fora de casa.





- Sem perder FORA de casa há 11 meses.





- Mais pontos fora (22) do que em casa (15).

- Mais jogos na I Liga – Pizzi – 277 jogos.





- Joga há mais jogos consecutivo – Odysseas – 15 jogos- totalista.



- 88 – Jogam consecutivamente no escalão principal há 88 anos!- 4 – Os anos que já não acontece um 0-0 no estádio do Dragão. (para a I Liga).- 46 – Os golos marcados pelo Benfica (melhor ataque).- 6 – 6.º jogo de sempre de Nelson Veríssimo na I Liga, o 1.º nesta segunda passagem pelo Benfica.- 72 –Os golos de Pizzi na I Liga no principal escalão.- 277 – Os jogos de Pizzi no escalão principal.- 0 – As derrotas fora do Benfica.- 11 – Os meses do Benfica sem perder fora de casa.- 14 – Os meses do FC Porto sem perder no campeonato.



- 280 – Vai ser o jogo 280 de Sérgio Conceição na liga principal. (o 152.º pelo FC Porto)



- 43 - As jornadas consecutivas do FC Porto atualmente sem perder.



- 28 – FC Porto marca há 27 jornadas consecutivas.



- 10 – As vitórias consecutivas do Porto atualmente.



- 325 – Os minutos do FC Porto sem sofrer golos no campeonato.



Curiosidades:



- FC Porto ainda sem perder no campeonato, Benfica ainda sem perder fora. Alguma destas estatísticas se vai quebrar ou vão manter-se as duas?



- Nelson Veríssimo vai ser o 26.º treinador deste campeonato.



- Benfica marca fora há 10 meses consecutivos.



- Benfica tem o melhor marcador da I Liga, dos jogadores em atividade. Chama-se Pizzi e tem 72 golos.



- Pizzi (277) é o jogador com mais jogos na I Liga, dos jogadores no ativo neste campeonato.



- A última derrota do FC Porto no campeonato foi com… o Paços de Ferreira, no jogo realizado na Capital do Móvel em outubro 2020.



- Sérgio pode continuar a fazer história pessoal, conseguir pela 1.ª vez estar 44 jornadas consecutivas sem perder. Já é o seu recorde (43). É a terceira melhor série de sempre em todos os 88 campeonatos nacionais.



- Sérgio Conceição vai completar 280 jogos na I Liga como treinador (152 ao serviço do FC Porto).



- Sérgio Conceição é o treinador há mais tempo consecutivo na I Liga atualmente (151 jogos consecutivos).



- FC Porto é atualmente a equipa que há mais tempo não perde no campeonato, 14 meses sem perder.