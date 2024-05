Números e Curiosidades - Final da 84.ª da Taça de Portugal

- Vamos chegar à final da 84.ª edição da Taça de Portugal.



- Já 13 clubes venceram a Taça (!) , e vão continuar a ser só 13.





- Nas últimas 4 edições – 3 vitórias do FC Porto.



2019/20 – FC Porto





2020/21 – Sp. Braga





2021/22 – FC Porto





2022/23 – FC Porto



NOTA: Já ninguém vence a Taça 3 vezes seguidas há 37 anos! (última vez foi o Benfica entre 1984 e 1987). Irá o FC Porto conseguir… 37 anos depois?



Os números desta edição da Taça de Portugal:



- 146 – Os jogos realizados até à final.



- 484 - Foram os golos marcados até à final.



- 23 – União de Leiria com 23 golos é o melhor ataque da prova. Sporting com 22 golos ainda poderá bater.



- 7 - Evanilson (Porto) é o melhor marcador até ao momento com 7 golos. Gyokeres com 6 ainda pode ser.



- 13 -0 – Foi a maior goleada desta edição – Alverca-13 Gavionenses-0



- 21 – o Elvas voltou a colocar o distrito de Portalegre na 4.ª eliminatória… 21 anos depois.



- Limianos -2 Varzim -2 – foi o primeiro jogo desta edição.



- Angel Gomes (Limianos) – Foi o autor do 1.º golo desta edição.



Final Sporting – FC Porto



- 6 – Vão defrontar-se pela 6.ª vez na final.



- 3 – As vitórias do Sporting.



- 2 As vitórias do FC Porto.



- 20 – As vitórias consecutivas do FC Porto na Taça. Recorde de sempre.



- 22 – Os anos que o Sporting não consegue a dobradinha.



- 2 – As taças conquistadas por Sérgio Conceição.



- 0 – As taças conquistadas por Ruben Amorim.



- 19 – As taças conquistadas pelo FC Porto.



- 17 – As taças conquistadas pelo Sporting.



- 35 – O número de treinadores portugueses que venceram a Taça. O 35.º treinador diferente a vencer foi Carlos Carvalhal.



- 36 – Se o Sporting vencer, Ruben Amorim será o 36.º treinador português a vencer a competição.



NOTA



- Se Sérgio Conceição vencer… será o segundo treinador da história a conquistar 3 taças de Portugal consecutivas, depois de José Maria Pedroto em 1974/75, 75/76 e 76/77)



SERÁ?



- Será o Sporting a vencer a dobradinha 22 anos depois? Ou o FC Porto a vencer pela 21.ª vez consecutiva um jogo da Taça e aumentar o seu recorde?