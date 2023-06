Números e Curiosidades - I Liga de futebol 2023/24

1 - SPORTING - 90.ª presença consecutiva2 - FC PORTO - 90.ª3 - BENFICA - 90.ª4 - SP. BRAGA - 49.ª5 - VITÓRIA SC - 17.ª6 - BOAVISTA - 10.ª7 - PORTIMONENSE - 7.ª8 - GIL VICENTE - 5.ª9 - FAMALICÃO - 5.ª10 - ESTORIL - 3.ª11 – VIZELA – 3.ª12 – AROUCA – 3.13 – RIO AVE – 2.ª14 – CASA PIA – 2.ª15 – CHAVES – 2.ª16 – MOREIRENSE – 1.ª17 – FARENSE – 1.ª18 – ESTRELA AMADORA – 1.ª1 – Moreirense – 1 ano depois.



2 – Farense – 2 anos depois.



3 – Estrela da Amadora – 14 anos depois.



Distritos:



- O distrito de Braga vai continuar a ser o distrito com mais equipa na I Liga… 6 equipas (!), Moreirense, Sp. Braga, Vitória SC, Vizela, Famalicão e Gil Vicente.



- Distrito de Lisboa vai voltar a ter 5 equipas na I Liga… precisamente 20 anos depois (!)



Última vez tinha sido em 2003/04. Na altura:



1 – Benfica





2 – Sporting



3 – Belenenses



4 – Alverca



5 – Estrela da Amadora



Agora em 2023/24:



1 – Benfica



2 – Sporting



3 – Estrela da Amadora



4 – Estoril



5 – Casa Pia



- Distrito do Porto volta a ter apenas 3 equipas (!). FC Porto, Rio Ave e Boavista.



- Distrito de Faro vai estar representado pela 7.ª época consecutiva, e 2 anos depois com duas equipas (Farense e Portimonense)



- Distritos de Vila Real (Chaves) e Aveiro (Arouca) um cada um.



Campeonato nacional vai ter apenas 6 distritos representados!



Não há Setúbal (Vitória), não há Leiria (União), não há Coimbra (Académica), não há regiões autónomas (Marítimo e Santa Clara)



NOTA 1: O Marítimo era a 5ª equipa há mais tempo consecutivo na I liga (38 épocas consecutivas). Vai passar a ser o Vitória SC (17 Épocas consecutivas)





NOTA 2: último campeonato sem equipas insulares, 1984/85. Repetentes… 10 equipas (Benfica, Porto, Sporting, Braga, Vitória SC, Boavista, Portimonense, Vizela, Farense e Rio Ave), as outras 6 equipas eram (Belenenses, Académica, Vitória FC, Salgueiros, Varzim e Penafiel)



CONCLUSÃO: É o primeiro campeonato de sempre com 18 equipas que não vai ter equipas insulares!