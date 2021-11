Números e Curiosidades. Jorge Jesus - Jogo 600

Jorge Jesus - Vai entrar no lote restrito dos treinadores com 600 jogos na I Liga portuguesa. (Apenas 2 lá chegaram, JJ vai ser o 3.º)- Jorge Jesus vai completar neste jornada, frente à B SAD, 600 jogos na I Liga como treinador no escalão principal.- A sua estreia foi na época 1995/96, quando treinou o Felgueiras. São precisamente 26 anos a treinar na I Liga, com uma ou outra interrupção.- 1.º jogo - 20 de agosto 1995 - Felgueiras -2 Desp. Chaves - 2 (Leal e Sérgio Conceição foram os jogadores a marcarem os golos na estreia de J.J.)- Depois foram 2 anos fora da I Liga, para regressar em 1998 para o Estrela da Amadora.- No Estrela esteve 2 anos e depois foi até ao Bonfim treinar o Vitória na época 2001/02.- 2002/03 voltou a estar fora da I Liga.- Desde 2003... nunca mais deixou de treinar na I Liga… até 2018. Foram 15 épocas consecutivas no escalão principal do futebol português.- 2003/04 - V.S.C.- 2004/05 - Moreirense- 2005/06 - U. Leiria- 2006/08 - Belenenses (2 épocas)- 2008/09 - Sp. Braga- 2009/15 - Benfica (6 épocas)- 2015/18 - Sporting (3 épocas)- 3 anos fora de Portugal... para regressar em 2020 ao Benfica.- São 10 clubes, 21 épocas e 599 jogos.- O treinador de 67 anos tem 3 títulos de campeão nacional (Benfica); 1 taça de Portugal (Benfica); 6 taças da Liga (5 pelo Benfica e 1 pelo Sporting); 1 taça Intertoto (Sp. Braga); 2 Supertaças (Benfica e Sporting). (Titulos só em Portugal)- Jogo 1 - 1995 - Felgueiras-2 Desp. Chaves-2- Jogo 100 - 2000 - Estrela da Amadora -3 Sp. Braga-3- Jogo 200 - 2007 - Paços de Ferreira-0 Belenenses -2- Jogo 300 - 2010 - Nacional-2 Benfica-1- Jogo 400 - 2013 - Benfica-2 Arouca-2- Jogo 500 - 2016 - Sporting – 0 Sp. Braga-1- Jogo 600 – 2021 – B SAD - Benfica- Jorge Jesus, com 600 jogos, é o 3.º treinador da história a chegar a este número.1.º - Fernando Vaz - 6262.º - Manuel de Oliveira – 6173.º - Jorge Jesus – 599(Pode ainda nesta época passar a ser o segundo treinador da história com mais jogos), ficando muito perto de Fernando Vaz.Se fizer todo este campeonato, JJ terminará com 622 jogos.Os 3 seguintes…4.º - José Maria Pedroto - 5735.º - Manuel José - 560

6.º - Mário Wilson - 548