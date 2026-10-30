Números e Curiosidades - Jornada 10 da I Liga

O que vai acontecer nesta 10ª jornada

- A estreia de João Henriques como treinador no Nacional.





- O jogo mais histórico da jornada, o 32º clássico entre o FC Porto e o Estoril na invicta.





- O 26º derby minhoto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Vitória SC.





- Novamente o derby minhoto entre SC Braga e Famalicão, depois do jogo da taça da liga. Defrontam-se para a I liga em Braga pela 13ª vez.





- O 9º derby insular entre o Marítimo e o Santa Clara no Funchal.





- O 7º confronto na Luz entre o Benfica e o Alverca.





- O 7º confronto na serra da Freita entre o Arouca e o Nacional.





- O 6º derby de Lisboa entre o Casa Pia e o Sporting, Gansos como visitados.





- O 5º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Estrela.





- E o 2º confronto entre Académico e Rio Ave em Viseu. Voltam a defrontar-se … 44 anos depois (!)

O que poderá acontecer nesta jornada 10

- O Casa Pia pontuar pela 1ª vez em casa frente ao Sporting.





- Sporting ganhar ao Casa Pia pela 6ª época consecutiva.





- O FC Porto vencer em casa o Estoril pela 3ª época consecutiva





- O Estoril voltar a vencer no Dragão … 3 anos depois.





- O Alverca voltar a vencer na Luz … 25 anos depois.





- O SC Braga voltar a vencer em casa o Famalicão … 3 anos depois (!)





- Famalicão marcar no derby pela 6ª época consecutiva.





- O Estrela vencer pela primeira vez na sua história em Moreira de Cónegos.





- O Nacional vencer pela 1ª vez na sua história em Arouca.





- O Nacional voltar a marcar um golo na Serra da Freita … 11 anos depois (!). últimos 4 jogos … sempre a zero.





- O Arouca vencer em casa o Nacional pela 5ª época consecutiva.





- O Sporting marcar pela 63ª jornada consecutiva.





- O FC Porto somar a 11ª vitória consecutiva na liga





- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses … 46 jornadas depois (!)





- O FC Porto manter-se sem pontos perdidos no campeonato.





- O Estoril voltar a vencer um jogo … 18 jornadas depois. (mais de 1 volta completa)





- O Ac Viseu somar a 6ª vitória consecutiva na Liga (inédito no seu historial)





- Luis Suarez marcar pela 7ª jornada consecutiva

Séries em aberto

- O Sporting marca há 62 jornadas consecutivas.





- O Estoril não ganha na liga há 17 jornadas (!)





- O Sporting não perde fora há 1 ano e 10 meses. (são 31 jornadas sem perder)





- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 9 meses (são 29 jornadas sem perder).





- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 4 meses (!). São 107 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.





- Rio Ave não marca um golo português há 45 jornadas (!)





- Santa Clara vê cartões amarelos há 80 jornadas consecu