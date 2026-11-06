Números e Curiosidades - Jornada 11 da I Liga

O que vai acontecer nesta 11ª jornada:



- A estreia de Paulo Fonseca como treinador do Sporting.



- O jogo mais histórico da jornada, o 82º clássico entre o Vitória SC e o FC Porto em Guimarães.



- O 2º jogo mais histórico da jornada, o 32º clássico em Vila do Conde entre o Rio Ave e o SC Braga



- O 20º derby de distrito entre Estrela e Benfica na Amadora



- O 17º confronto na Amoreira entre o Estoril e o Marítimo. Voltam a defrontar-se 3 anos depois.



- O 16º duelo de verdes e brancos em Alvalade entre o Sporting e o Moreirense.



- O 10º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Gil Vicente.



- O 6º confronto no Minho entre Famalicão e Arouca, e TODOS de forma consecutiva.



- O 2º derby do distrito de Lisboa no Ribatejo entre o Alverca e o Casa Pia.



- E também o 2º confronto entre o Nacional e o Ac. Viseu na Choupana. Voltam a defrontar-se … 38 anos depois (!)



O que poderá acontecer nesta jornada 11:

- Moreirense vencer pela 1ª vez na sua história em Alvalade.



- O Sporting continuar a marcar sempre em casa ao Moreirense (marcou em todos os 15 confrontos).



- O Vitória voltar a vencer em casa o FC Porto … 10 anos depois (!)



- O FC Porto vencer em Guimarães pela 8ª época consecutiva (!)



- O Estrela voltar a vencer em casa o Benfica … 26 anos depois (!)



- Benfica vencer na Reboleira pela 5ª época consecutiva.



- O Gil vencer pela 1ª vez na sua história em São Miguel. (em 9 confrontos … nunca o conseguiu)



- Haver pela 1ª vez mais de um golo nos confrontos entre Famalicão e Arouca. Nos 5 jogos nunca houve mais de 1 golo.



- O Marítimo voltar a vencer na Amoreira … 9 anos depois.



- O Sporting marcar pela 64ª jornada consecutiva.



- O FC Porto somar a 12ª vitória consecutiva na liga



- O FC Porto manter-se sem pontos perdidos no campeonato.



- O Estoril voltar a vencer um jogo … 19 jornadas depois. (mais de 1 volta completa)



- O Ac Viseu somar a 7ª vitória consecutiva na Liga (inédito no seu historial)



- O Estrela não sofrer golos pela 1ª vez no campeonato.



Séries em aberto

- O Sporting marca há 63 jornadas consecutivas.



- O Estoril não ganha na liga há 18 jornadas (!)



- O Sporting não perde fora há 1 ano e 11 meses. (são 32 jornadas sem perder)



- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 10 meses (são 30 jornadas sem perder).



- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 4 meses (!). São 107 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.



- Santa Clara vê cartões amarelos há 81 jornadas consecutivas (!)



- Estrela sofre há 11 jornadas consecutivas.