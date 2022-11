Números e Curiosidades - Jornada 12 da I Liga

- O 24º derby do Douro Litoral entre o Porto e o Paços no Dragão.- O 4º confronto entre Gil Vicente e Portimonense em Barcelos.- O 78º clássico entre Sporting e Vitória SC em Alvalade.- O 28º confronto na Amoreira entre Estoril e Benfica.- O 22º derby do distrito do Porto entre Rio Ave e Boavista em Vila do Conde- O 2º confronto entre Vizela e Arouca em Vizela. (ambos de forma consecutiva)- O 9º confronto na Madeira entre Marítimo e Famalicão.- O reencontro entre Chaves e Santa Clara … 3 anos depois.- E um encontro inédito na I liga, o Sp. Braga – Casa Pia (confronto entre o 2º e 4º classificados)- A estreia do 22º treinador deste campeonato, Carlos Cunha no Gil Vicente- Rúben Amorim vai completar 100 jogos como treinador na I liga.

O que poderá acontecer nesta jornada

- Paços vencer pela 1ª vez na sua história em casa do FC Porto.- Estoril voltar a vencer em casa o Benfica … 76 anos depois (!)- O Benfica continuar invicto no campeonato.- O Vitória voltar a vencer em Alvalade … 12 anos depois.- O Sporting marcar pelo 30º confronto consecutivo em casa ao Vitória.- Portimonense conseguir a sua primeira vitória de sempre em Barcelos.- Boavista voltar a vencer em Vila do Conde … 6 anos depois.- O Vitória SC vencer pela 4ª jornada consecutiva- O Gil Vicente somar a 5ª derrota consecutiva- O Arouca somar a 6ª jornada consecutiva sem empatar.- Paços ganhar pela 1ª vez no campeonato.- O Benfica completar 7 meses sem perder fora de casa- O Famalicão marcar na Madeira pela 7ª visita consecutiva- O Marítimo voltar a vencer em casa o Famalicão … 29 anos depois- O Famalicão ver cartões pela 114ª jornada consecutiva (!) e aumentar este seu recorde de sempre de jornadas consecutivas a ver cartões.- Paços sofrer golos pela 17ª jornada consecutiva.- O Casa Pia (23) ultrapassar no ranking de golos o Riopele (23) e passar a ser o 68º clube com mais golos no escalão principal- Benfica chegar aos 800 minutos sem sofrer golos fora.

Séries em aberto à entrada para a 12.ª jornada

- Não marca há mais tempo: Paços – 160 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Sp. Braga - 268 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Paços - 210 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Portimonense – 320 minutos- Não sofre golos há mais tempo em casa: Rio Ave – 200 minutos- Não sofre golos há mais tempo fora: Benfica - 730 minutos (desde época passada).- Marca há mais jornadas consecutivas: Arouca – 6 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Paços – 16 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Paços - 16 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Sp. Braga - 10 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Benfica - 12 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Vitória SC - 3 jornadas.- Mais empates consecutivos: FC Porto - 1- Mais derrotas consecutivas: Paços – 3 jornadas.

Séries "incríveis"

- Famalicão vê cartões há 113 jornadas consecutivas.– Sp. Braga não empata um jogo há 10 jornadas.- Benfica não sofre golos fora de casa há 730 minutos.- Arouca marca há 6 jornadas consecutivas.- Paços não ganha há 16 jornadas (!)

Curiosidades

- 99 jogos até ao momento, 44 vitórias para as equipas visitadas e 35 vitórias para as equipas visitantes (20 empates).- Estão marcados até ao momento 247 golos (79 de jogadores portugueses).- Gonçalo Ramos (Ben) é o melhor marcador do campeonato com 7 golos- Foram assinalados 31 penaltis, 18 convertidos e 13 falhados.- Já tivemos 43 cartões vermelhos- Estádio com mais golos – Luz - 28 golos.- Estádio com menos golos – Jamor - 5 golos.