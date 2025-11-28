1.ª Liga
Futebol Nacional
Números e Curiosidades - Jornada 12 da I Liga
O campeonato regressa este fim de semana. Tem um encontro inédito e um número redondo para um treinador nacional.
O que vai acontecer nesta 12ª jornada
- O Jogo 100 deste campeonato, o jogo Vitória SC – AVS.
- O jogo 100 de César Peixoto como treinador na I liga
- A estreia de Cristiano Bacci como treinador do Tondela, o 23º treinador neste campeonato.
- O encontro mais histórico da jornada, o 31º confronto na Invicta entre o FC Porto e o Estoril.
- O 22º confronto na Choupana entre o Nacional e o Benfica.
- O 19º derby do distrito de Lisboa em Alvalade entre o Sporting e o Estrela.
- O 9º confronto na serra da Freita entre o Arouca e o SC Braga.
- O 7º confronto em Vila do Conde entre o Rio Ave e o Santa Clara.
- O 6º derby minhoto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Famalicão.
- O 4º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Tondela
- O 2º confronto em Guimarães entre o Vitória e o AVS.
- Um encontro inédito, o Casa Pia – Alverca.
O que poderá acontecer nesta jornada 12
- O GOLO 59 000 da história dos campeonatos nacionais.
- O Nacional voltar a vencer em casa o Benfica … 15 anos depois.
- O Benfica vencer na Choupana pela 8ª época consecutiva.
- O Benfica marcar na Choupana pela 18ª época consecutiva (marcou nas últimas 17 visitas).
- O Estrela voltar a vencer em Alvalade … 20 anos depois (!)
- O Sporting vencer em casa o Estrela pela 6ª época consecutiva.
- O Estoril vencer no Dragão pela 2ª vez no espaço de 2 anos (venceu em 2023).
- O Arouca voltar a vencer em casa o SC Braga … 11 anos depois.
- O SC Braga vencer em Arouca pela 5ª época consecutiva (actualmente onde o Braga ganha há mais épocas consecutivas)
- O Famalicão vencer pela 1ª vez na sua história em Moreira de Cónegos (5 jogos – 0 vitórias).
- O Tondela vencer pela 1ª vez na sua história em Barcelos. (3 jogos – 0 vitórias)
- O Arouca sofrer pela 14ª jornada consecutiva
- O Sporting marcar pela 31ª jornada consecutiva.
- A primeira vitória do AVS.
- O primeiro empate do Moreirense.
- O Gil Vicente chegar aos 490 minutos sem sofrer golos em casa.
Séries em aberto
- O Sporting marca há 30 jornadas consecutivas.
- O AVS não vence em casa há 10 meses.
- O Sporting não perde fora há 1 ano.
- Benfica não perde há 26 jornadas.
- Arouca sofre há 13 jornadas consecutivas.
- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 45 jornadas seguidas.
- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 4 meses (!). São 90 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Pizzi (o jogador com mais jogos na I Liga, dos jogadores que jogam actualmente), tem 329 jogos. Pode igualar na 63ª posição do ranking … Frasco (330 jogos)
CURIOSIDADE “REDONDA”
- Podemos ter o golo 59 000 da história dos campeonatos nacionais, estão marcados 58 983 golos (!)