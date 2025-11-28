Números e Curiosidades - Jornada 12 da I Liga

O que vai acontecer nesta 12ª jornada





O que poderá acontecer nesta jornada 12

- O regresso do campeonato … 3 semanas depois- O Jogo 100 deste campeonato, o jogo Vitória SC – AVS.- O jogo 100 de César Peixoto como treinador na I liga- A estreia de Cristiano Bacci como treinador do Tondela, o 23º treinador neste campeonato.- O encontro mais histórico da jornada, o 31º confronto na Invicta entre o FC Porto e o Estoril.- O 22º confronto na Choupana entre o Nacional e o Benfica.- O 19º derby do distrito de Lisboa em Alvalade entre o Sporting e o Estrela.- O 9º confronto na serra da Freita entre o Arouca e o SC Braga.- O 7º confronto em Vila do Conde entre o Rio Ave e o Santa Clara.- O 6º derby minhoto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Famalicão.- O 4º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Tondela- O 2º confronto em Guimarães entre o Vitória e o AVS.- Um encontro inédito, o Casa Pia – Alverca.- O GOLO 59 000 da história dos campeonatos nacionais.- O Nacional voltar a vencer em casa o Benfica … 15 anos depois.- O Benfica vencer na Choupana pela 8ª época consecutiva.- O Benfica marcar na Choupana pela 18ª época consecutiva (marcou nas últimas 17 visitas).- O Estrela voltar a vencer em Alvalade … 20 anos depois (!)- O Sporting vencer em casa o Estrela pela 6ª época consecutiva.- O Estoril vencer no Dragão pela 2ª vez no espaço de 2 anos (venceu em 2023).- O Arouca voltar a vencer em casa o SC Braga … 11 anos depois.- O SC Braga vencer em Arouca pela 5ª época consecutiva (actualmente onde o Braga ganha há mais épocas consecutivas)- O Famalicão vencer pela 1ª vez na sua história em Moreira de Cónegos (5 jogos – 0 vitórias).- O Tondela vencer pela 1ª vez na sua história em Barcelos. (3 jogos – 0 vitórias)- O Arouca sofrer pela 14ª jornada consecutiva- O Sporting marcar pela 31ª jornada consecutiva.- A primeira vitória do AVS.- O primeiro empate do Moreirense.- O Gil Vicente chegar aos 490 minutos sem sofrer golos em casa.- O Sporting marca há 30 jornadas consecutivas.- O AVS não vence em casa há 10 meses.- O Sporting não perde fora há 1 ano.- Benfica não perde há 26 jornadas.- Arouca sofre há 13 jornadas consecutivas.- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 45 jornadas seguidas.- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 4 meses (!). São 90 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.- Pizzi (o jogador com mais jogos na I Liga, dos jogadores que jogam actualmente), tem 329 jogos. Pode igualar na 63ª posição do ranking … Frasco (330 jogos)- Podemos ter o golo 59 000 da história dos campeonatos nacionais, estão marcados 58 983 golos (!)