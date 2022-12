Números e Curiosidades – Jornada 14 da I Liga

- O regresso do campeonato 39 dias depois.- 4 estreias de treinadores em clubes, José Gomes no Marítimo, Tulipa no Vizela, Daniel Sousa no Gil Vicente, e no Paços de Ferreira (?).- Jornada vai abrir esta sexta-feira com o 25.º confronto entre o Rio Ave e Marítimo em Vila do Conde.- Desp. Chaves e Famalicão voltam a defrontar-se 30 anos depois (!)- O 24.º confronto entre Estoril e Boavista, o 2.º de forma consecutiva.- O 7.º confronto entre Gil Vicente e Santa Clara em Barcelos.- O 66.º clássico vermelho entre o Sp. Braga e o Benfica na cidade dos arcebispos.- O 6.º confronto entre Porto e Arouca no Dragão, o segundo de forma consecutiva.- O 24.º confronto em Alvalade entre Sporting e Paços de Ferreira, o 4º de forma consecutiva.- O 3.º dérbi minhoto entre Vizela e Vitória SC.- Um encontro inédito, o Portimonense-Casa Pia.- José Gomes vai completar 50 jogos como treinador na I Liga.- O golo 300 deste campeonato e estão marcados 292 golos.- O Arouca voltar a vencer no Dragão… 6 anos depois. Venceu em 2016.- O Paços de Ferreira voltar a vencer em Alvalade… 9 anos depois. Venceu em 2013.- O Paços de Ferreira voltar a marcar 1 golo em Alvalade… 5 anos depois. Últimas 4 visitas… sempre em branco.- O Sp. Braga vencer pela 2.ª época consecutiva em casa o Benfica, não acontece há 11 anos (última vez foi em 2010 e 2011).- O Benfica marcar em Braga pela 13.ª época consecutiva. Desde 2009 que o Benfica marcou sempre em Braga.- O Benfica continuar invicto no campeonato.- O Gil Vicente somar a 7.ª derrota consecutiva.- Paços de Ferreira ganhar pela 1.ª vez no campeonato.- O Marítimo somar a terceira vitória consecutiva em Vila do Conde- O Santa Clara voltar a vencer em Barcelos… 20 anos depois.- O Estoril voltar a vencer em casa o Boavista… 6 anos depois.- O Famalicão vencer pela 1.ª vez na sua história em Chaves.- O Famalicão ver cartões pela 116.ª jornada consecutiva (!) e aumentar este seu recorde de sempre de jornadas consecutivas a ver cartões.- Paços de Ferreira sofrer golos pela 19.ª jornada consecutiva.- O Casa Pia (25) ultrapassar no ranking de golos o Trofense (25) e passar a ser o 67.º clube com mais golos no escalão principal.- Sp. Braga somar a 13.ª jornada consecutiva sem empatar.- Não marca há mais tempo: Paços – 340 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Rio Ave - 200 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Paços de Ferreira - 300 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Vitória – 170 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Rio Ave – 290 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Santa Clara – 255 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Benfica – 5 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Paços de Ferreira – 18 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Paços de Ferreira - 18 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Sp. Braga - 12 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Benfica - 14 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Benfica - 5 jornadas.- Mais empates consecutivos: Ninguém.- Mais derrotas consecutivas: Gil Vicente – 6 jornadas.- Famalicão vê cartões há 115 jornadas consecutivas.– Sp. Braga não empata um jogo há 12 jornadas.- Paços de Ferreira não ganha há 18 jornadas (!)- Gil Vicente vem com 6 derrotas consecutivas (!)- 117 jogos até ao momento, 50 vitórias para as equipas visitadas e 45 vitórias para as equipas visitantes (22 empates).- Estão marcados até ao momento 292 golos (96 de jogadores portugueses).- Gonçalo Ramos (Benfica) é o melhor marcador do campeonato com 9 golos.- Foram assinalados 40 penaltis, 24 convertidos e 16 falhados.- Já tivemos 47 cartões vermelhos.- Estádio com mais golos – Luz - 32 golos.- Estádio com menos golos – Jamor - 8 golos.