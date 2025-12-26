Futebol Nacional
1.ª Liga
Números e Curiosidades - Jornada 16
O desafio da 16.ª jornada do campeonato avizinha-se como um dos mais fáceis para o líder isolado, FC Porto. Já do outro lado vai estar o lanterna-vermelha, que contabiliza apenas quatro pontos, contra os 43 dos portistas, que somam mais cinco do que o segundo posicionado Sporting (38) e mais oito do que terceiro Benfica (35).
O que vai acontecer nesta 16ª jornada:
Séries em aberto
- O jogo mais histórico da jornada, o 69º clássico no Minho entre o SC Braga e o Benfica.
- O 31º clássico das listas verdes e brancas em Alvalade entre o Sporting e o Rio Ave.
- O 8º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Tondela
- O 7º confronto na serra da Freite entre o Arouca e o Gil Vicente.
- O 4º confronto entre o Casa Pia e o Vitória SC, gansos como visitados.
- O 5º derby insular entre o Nacional e o Santa Clara na Choupana
- O 5º confronto no Minho entre o Famalicão e o Estrela da Amadora
- O 2º confrontro no Dragão entre o FC Porto e o AVS
- E vamos ter um encontro inédito na Amoreira, no jogo entre Estoril e Alverca.
- O SC Braga voltar a vencer em casa o Benfica … 3 anos depois.
- O Rio Ave voltar a vence rem Alvalade … 6 anos depois.
- O Famalicão vencer finalmente o Estrela em sua casa, nunca conseguiu (!) – 4 jogos – 3 empates e 1 vitória do Estrela.
- A primeira vitória da história do Gil Vicente em Arouca. 6 jogos (5 derrotas e 1 empate)
- O Arouca continuar a marcar sempre em casa ao Gil Vicente. (marcou nos 6 jogos)
- O 4º empate entre Casa Pia e Vitória (nos 3 jogos empataram sempre)
- O FC Porto somar a 8ª vitória consecutiva na Liga
- O Sporting marcar pela 35ª jornada consecutiva.
- O Benfica chegar às 31 jornadas seguidas sem perder.
- A primeira vitória do AVS.
- O AVS sofrer pela 17ª jornada consecutiva.
- O Estádio de Alvalade completar mais um ano (2025) sempre com golos em Alvalade
- Gabriel Batista completar 50 jornadas consecuitvas sem falhar 1 minuto de campeonato (totalista nas últimas 49 jornadas)
Séries em aberto
- O Sporting marca há 34 jornadas consecutivas.
- O AVS não vence em casa há 11 meses.
- O Sporting não perde fora há 1 ano.
- Benfica não perde há 30 jornadas.
- AVS sofre há 16 jornadas consecutivas.
- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 49 jornadas seguidas.
- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 5 meses (!). São 92 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Ricardo Horta (o jogador com mais jogos na I Liga, dos jogadores que jogam actualmente), tem 332 jogos. Está na 60ª posição do ranking … dos jogadores com mais golos