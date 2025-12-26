Números e Curiosidades - Jornada 16

O desafio da 16.ª jornada do campeonato avizinha-se como um dos mais fáceis para o líder isolado, FC Porto. Já do outro lado vai estar o lanterna-vermelha, que contabiliza apenas quatro pontos, contra os 43 dos portistas, que somam mais cinco do que o segundo posicionado Sporting (38) e mais oito do que terceiro Benfica (35).