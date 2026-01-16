Futebol Nacional
1.ª Liga
Números e Curiosidades - Jornada 18
A jornada 18 da primeira liga começa esta sexta-feira com o FC Porto a sete pontos do Sporting (2.º classificado) e a dez do Benfica (3.º classificado) e já com o "Campeão de Inverno" conhecido, sendo este o Vítória SC, na sétima posição da tabela. Hoje arranca o primero embate entre 'leões' e 'casapianos', mas há mais para conhecer nesta jornada.
O que vai acontecer nesta 18ª jornada:
O que poderá acontecer nesta jornada:
Séries "incríveis":
- A primeira jornada da 2ª volta.
- A estreia do 25º treinador neste campeonato, Álvaro Pacheco no Casa Pia.
- O jogo mais histórico desta jornada, o 81º clássico em Guimarães entre o Vitória SC e o FC Porto
- O 31.º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Benfica.
- O 12.º confronto entre Gil Vicente e Nacional em Barcelos.
- O 8.º confronto na Beira entre o Tondela e o SC Braga.
- O 6.º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Famalicão
- O 5.º confronto em Alvalade entre Sporting e Casa Pia.
- O 2º confronto na Vila das Aves entre o AFS e o Arouca.
- E também o 2º confronto da história no Ribatejo entre o Alverca e o Moreirense.
O que poderá acontecer nesta jornada:
- O Casa Pia pontuar pela 1.ª vez em Alvalade.
- O Sporting continuar a vencer e marcar sempre em casa ao Casa Pia.
- O Vitória voltar a vencer em casa o FC Porto … 10 anos depois.
- O FC Porto vencer em Guimarães pela 7.ª época consecutiva.
- O Rio Ave voltar a vencer em casa o Benfica … 11 anos depois.
- O Benfica marcar em Vila do Conde pela 18.ª época consecutiva (marcou nas últimas 17 visitas a Vila do Conde).
- O Tondela voltar a vencer em casa o SC Braga … 6 anos depois.
- O Nacional voltar a vencer em Barcelos 13 anos depois.
- O Famalicão continuar a marcar sempre em São Miguel ao Santa Clara
- O Sporting marcar pela 37.ª jornada consecutiva.
- O AFS sofrer pela 19.ª jornada consecutiva.
- O AFS conseguir a sua primeira vitória no campeonato.
- O FC Porto vencer pela 10.ª jornada consecutiva
- O Benfica somar a 33.ª jornada sem perder.
- O Gil Vicente somar o seu 6º empate consecutivo (!)
Séries "incríveis":
- Não há um nulo em Alvalade há 5 anos e 6 meses (são 93 jornadas consecutivas com golos).
- Benfica não perde na I liga há 32 jornadas
- FC Porto soma 9 vitórias consecutivas na Liga
- AVS não tem qualquer vitória.
- Gabriel Batista (Santa Clara) – joga há 4 590 minutos na liga sem paragens (são 51 jornadas consecutivas
- Sporting marca há 36 jornadas consecutivas.
- AFS não ganha em casa há 1 ano (!)
- Benfica não perde no campeonato há 32 jornadas (!)
- Gil Vicente vem de 5 empates consecutivos.