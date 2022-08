Números e Curiosidades – Jornada 2 da I Liga

O que vai acontecer nesta 2.ª jornada:



- Sérgio Conceição vai completar 300 jogos na I Liga como treinador.



- Famalicão vai completar 300 jogos na I Liga.



- O 9.º dérbi minhoto entre Famalicão e Braga em Famalicão. (Nunca o Braga venceu)



- O dérbi lisboeta… 83 anos depois. Casa Pia volta a receber o Benfica.



- O 28.º confronto das listas verdes e brancas em Alvalade. Sporting volta a receber o Rio Ave 1 ano e meio depois.



- O também 28.º confronto entre Vitória SC e Estoril no Afonso Henriques.



- O 17.º confronto na Madeira entre o Marítimo e o Desp. Chaves. Voltam a defrontar-se… 4 anos depois.



- O 8.º confronto no Bessa entre Boavista e Santa Clara, o 5.º de foram consecutiva.



- O 3.º confronto entre Vizela e FC Porto, Vizela como visitado.



- O 4.º confronto entre Arouca e Gil Vicente, o segundo de forma consecutiva.



- O 6.º duelo “dos P’s” do nosso campeonato. Paços e Portimonense vão defrontar-se pela 5.ª época consecutiva.



- Ivo Vieira vai completar 160 jogos na I Liga como treinador.



- Rubem Amorim vai completar 90 jogos na I Liga como treinador.



O que poderá acontecer nesta jornada:



- A 1.ª vitória de sempre do Braga em Famalicão.



- O Sporting voltar a vencer em casa o Rio Ave… 3 anos depois.



- A 2.ª vitória da história do Casa Pia no escalão principal.



- A primeira vitória de sempre do Santa Clara no estádio do Bessa.



- O primeiro golo de sempre do Vizela em casa frente ao FC Porto.



- O Estoril voltar a vencer em Guimarães… 8 anos depois.



- O Gil Vicente pontuar pela 1.ª vez na sua história em Arouca (3 jogos, 3 derrotas).



- Portimonense vencer pela 1.ª vez na capital do Móvel.



- O FC Porto somar a 12.ª jornada consecutiva sem empatar.



- Yusupha, Banza e Edwards marcarem pela 3.ª jornada consecutiva (marcaram na última jornada do campeonato passado e marcaram na 1.ª deste)



- O Famalicão ver cartões pela 104.ª jornada consecutiva (!) e aumentar este seu recorde de sempre de jornadas consecutivas a ver cartões.



Séries em aberto à entrada para a 2.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Arouca – 310 minutos (desde época passada).



- Não sofre golos há mais tempo: Vitória SC - 200 minutos (desde época passada).



- Não marca há mais tempo em casa: Rio Ave - 90 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Portimonense – 440 minutos (desde época passada).



- Não sofre golos há mais tempo em casa: Benfica – 90 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo fora: Sp. Braga - 300 minutos (desde época passada).



- Marca há mais jornadas consecutivas: Gil Vicente – 9 jornadas.



- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Paços – 6 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Paços - 6 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: FC Porto - 11 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Braga - 8 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 4 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Casa Pia -1 jornada



- Mais derrotas consecutivas: Paços – 3 jornadas.



Séries "incríveis":



- Famalicão vê cartões há 103 jornadas consecutivas.



- FC Porto não perde em casa há 1 ano e 10 meses. (desde 3 outubro 2020)



– FC Porto não empata um jogo há 11 jornadas.



- Sp. Braga não sofre um golo fora há 300 minutos.



- Portimonense não marca um golo fora há 440 minutos.



- Sp. Braga não perde há 8 jornadas.



Curiosidades:



- 9 jogos até ao momento, 4 vitórias para as equipas visitadas e 3 vitórias para as equipas visitantes (2 empates).



- Estão marcados até ao momento 22 golos (6 de jogadores portugueses).



- Taremi (Porto) e Rafa (Benfica) são os melhores marcadores do campeonato com 2 golos.



- 4 cartões vermelhos mostrados, em 9 jogos.



- 2 penaltis assinalados, nenhum convertido.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 4 vezes.



- Estádio com mais golos – Dragão - 6 golos.



- Estádio com menos golos – São Miguel - 0 golos.