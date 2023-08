Números e Curiosidades – Jornada 2 da I Liga

- O jogo mais histórico da jornada, o Porto-Farense. Vai realizar-se pela 25.ª vez (24 jogos, 24 vitórias do Porto)- O regresso do Estrela ao Estádio da Luz… 14 anos depois. Vão defrontar-se pela 17.ª vez.- O 3.º confronto entre Casa Pia e Sporting, o primeiro dérbi de Lisboa deste campeonato.- O 18.º confronto em Trás os Montes entre Chaves e Braga.- O 3.º confronto entre Vizela e Arouca, e todos de forma consecutiva.- 23.º dérbi minhoto entre Vitória SC e Gil Vicente em Guimarães.- E outro dérbi minhoto, Famalicão e Moreirense vão defrontar-se pela 4.ª vez.- O 20.º confronto em Portimão entre o Portimonense e o Boavista.- E o 13.º confronto entre Estoril e Rio Ave na Amoreira.- O golo 50 deste campeonato.- O Casa Pia conseguir a sua primeira vitória em casa frente ao Sporting.- O Sporting somar a segunda vitória consecutiva neste campeonato.- O Farense conseguir pontuar no Dragão pela primeira vez na sua história.- O Estrela conseguir vencer pela primeira vez na sua história na Luz.- O campeão nacional conseguir a primeira vitória neste campeonato.- O Braga somar a 4.ª vitória consecutiva em Trás os Montes.- O Chaves voltar a vencer em casa o Braga… 27 anos depois.- Haver o primeiro empate no campeonato. Na primeira jornada… zero empates!- O Estrela voltar aos golos no escalão principal… 14 anos depois.- Kiko Bondoso (Vizela) joga há 69 jornadas consecutivas na I Liga.- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I Liga há 205 jornadas (!)- Boavista vê cartões amarelos há 79 jornadas consecutivas.- Porto marca há 10 jornadas consecutivas.- Não há um nulo em Alvalade há 3 anos e 1 mês.