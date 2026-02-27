Números e Curiosidades - Jornada 24 da I Liga

O que vai acontecer nesta 24ª jornada



- O jogo 1000 da História do Rio Ave na I liga



- O jogo mais histórico desta jornada, o 31º derby do distrito de Lisboa entre o Sporting e o Estoril em Alvalade.



- O 25º confronto em Barcelos entre Gil Vicente e Benfica.



- O 22º confronto na Choupana entre o Nacional e o SC Braga.



- O 9º confronto no Dragão entre FC Porto e Arouca.



- O 6º confronto entre Vitória SC e Alverca em Guimarães. Voltam a defrontar-se em Guimarães … 22 anos e meio depois.



- O 6º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Famalicão.



- O 5º confronto entre Tondela e Santa Clara no Estádio João Cardoso.



- O 3º confronto entre Casa Pia e Moreirense, gansos como visitados.



- O 2º confronto entre AVS e Estrela na Vila das Aves.

O que poderá acontecer nesta jornada 24

- O Gil Vicente voltar a vencer em casa o Benfica … 25 anos depois(!).



- O Benfica vencer em Barcelos pela 8ª época consecutiva e marcar pela 16ª época consecutiva no Minho.



- O Arouca voltar a vencer no Dragão … 10 anos depois.



- O FC Porto continuar a marcar sempre em casa ao Arouca, nos 8 confrontos, marcou sempre.



- O Estoril voltar a vencer em Alvalade … 12 anos depois (!)



- O Sporting vencer em casa o Estoril pela 9ª época consecutiva



- O Nacional voltar a vencer em casa o SC Braga … 13 anos depois (!)



- O SC Braga vencer na Choupana pela 4ª época consecutiva (!)



- O Alverca vencer em Guimarães pela 1ª vez na sua história.



- O Santa Clara voltar a marcar um golo em Tondela … 7 anos depois (últimos 3 confrontos … sempre a zero)



- O Rio Ave vencer em casa o Famalicão pela 1ªvez na sua história. NUNCA o Rio Ave conseguiu vencer em casa o Famalicão (parece mentira, mas é verdade)



- Ricardo Horta marcar pela 6ª jornada consecutiva (!)



- O Sporting marcar pela 43ª jornada consecutiva.



- O Benfica chegar às 39 jornadas seguidas sem perder.



- Rio Ave marcar o seu primeiro golo português.



- Rio Ave somar a sétima derrota consecutiva.



- O Santa Clara voltar a vencer … 10 jornadas depois.



- O Rio Ave sofrer pela 16ªjornada consecutiva.



- O Nacional voltar aos golos 5 horas depois (!)



Séries em aberto



- O Sporting marca há 42 jornadas consecutivas.



- O AVS não vence fora de casa há 9 meses.



- O Sporting não perde fora há 1 ano e 2 meses.



- Benfica não perde há 38 jornadas.



- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 57 jornadas seguidas.



- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 7 meses (!). São 96 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.



- Rio Ave não marca um golo português há 25 jornadas (!)



- Santa Clara vê cartões amarelos há 57 jornadas consecutivas (!)