Números e Curiosidades - Jornada 25 da I Liga

O que vai acontecer nesta 25ª jornada



- O Golo 600 do campeonato.



- 2 grandes clássicos do futebol português.



- O 92º clássico na Luz entre o Benfica e o FC Porto.



- O 70º clássico no Minho entre o SC Braga e o Sporting.



- 12º confronto na Reboleira entre o Estrela e o Gil Vicente.



- 11º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Nacional.



- 10º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Vitória SC.



- 7º confronto na Beira entre o Tondela e o Rio Ave.



- 5º confronto no Minho entre o Famalicão e o Arouca, TODOS de forma consecutiva.



- 4º derby de destrito na Amoreira entre o Estoril e o Casa Pia.



- O regresso de Álvaro Pacheco à Amoreira (agora como treinador do Casa Pia)



- E um encontro inédito na I liga, o Alverca – AVS no Ribatejo (antigo derby ribatejano, AVS é o antigo Vilafranquense).

O que poderá acontecer nesta jornada 25

- O Benfica vencer em casa o FC Porto pela 3ª época consecutiva … 43 anos depois (!). última vez que o Benfica venceu por 3 vezes consecutivas o Porto na Luz foi entre 1981 e 1983)



- O FC Porto voltar a vencer na Luz … 3 anos depois (!)



- O SC Braga voltar a vencer em casa o Sporting … 5 anos e meio depois.



- Sporting vencer em Braga pela 2ª época consecutiva.



- SC Braga e Sporting, marcarem ambas, pela 5ª época consecutiva.



- O Gil Vicente voltar a vencer na Amadora … 27 anos depois (!)



- O Nacional voltar a vencer em Moreira de Cónegos … 11 anos depois.



- Moreirense e Nacional marcarem ambos pela 5ª época consecutiva em Moreira de Cónegos.



- O Tondela voltar a vencer em casa o Rio Ave … 9 anos depois (!)



- O Sporting marcar pela 44ª jornada consecutiva.



- O Benfica chegar às 40 jornadas seguidas sem perder.



- Rio Ave marcar o seu primeiro golo português.



- Nacional somar a sua 4ª derrota consecutiva.



- O Santa Clara voltar a vencer … 11 jornadas depois.



- Termos a 7ª jornada consecutiva sem que nenhum jogador faça um Hat Trick. Inédito esta época , 6 jornadas seguidas sem hat tricks.

Séries em aberto

- O Sporting marca há 43 jornadas consecutivas.



- O AVS não vence fora de casa há 10 meses.



- O Sporting não perde fora há 1 ano e 3 meses.



- Benfica não perde há 39 jornadas.



- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 58 jornadas seguidas.



- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 8 meses (!). São 97 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.



- Rio Ave não marca um golo português há 26 jornadas (!)



- Santa Clara vê cartões amarelos há 58 jornadas consecutivas (!)

Para recorde

- O Tondela está há 5 jornadas seguidas sem perder. Se não perder nesta jornada … passa a ser recorde as 6 jornadas consecutivas sem derrotas (passando o anterior máximo de 5 em 2017/18 com Pepa). Esta é a 8ª participação do Tondela na I LIGA