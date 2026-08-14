Futebol Nacional
1.ª Liga
Números e Curiosidades - Jornada 2
E chegamos à segunda jornada do campeonato nacional de futebol profissional da I Liga 2026/2, já com algumas entradas pouco habituais.
O que vai acontecer nesta 2.ª jornada:
- O 82.º clássico em Alvalade entre o Sporting e o Vitória SC.
- O 32.º derby do distrito do Porto, em Vila do Conde, entre Rio Ave e FC Porto.
- O 26.º derby minhoto entre SC Braga e Gil Vicente, em Braga. O 1.º de 20 derbies minhotos deste campeonato.
- O 10.º confronto no Minho entre o Famalicão e o Marítimo. Voltam a defrontar-se … 3 anos depois.
- O 9.º confontro na Choupana entre o Nacional e o Estoril.
- O 8.º confronto na Serra da Freita entre o Arouca e o Moreirense
- O 6.º derby do distrito de Lisboa entre Alverca e Estrela no Ribatejo.
- O também 6º derby de Lisboa entre Casa Pia e Benfica, gansos como visitados.
- E vamos ter um encontro inédito em Viseu, entre o Académico e o Santa Clara.
O que poderá acontecer nesta jornada 2:
- O Sporting vencer em casa o Vitória pela 10.ª época consecutiva.
- O Vitória voltar a vencer em Alvalade … 16 anos depois.
- O Rio Ave voltar a vencer em casa o FC Porto … 4 anos depois.
- O FC Porto marcar em Vila do Conde pela 17ª época consecutiva. Desde 2010 que o Porto marca sempre em Vila do Conde
- O Benfica voltar a vencer em Rio Maior o Casa Pia … depois de 2 jogos sem vencer.
- O Gil Vicente vencer em Braga pela 2.ª época consecutiva, pela 1ª vez na sua história
- O Estrela voltar a vencer em Alverca … 26 anos depois
- O Nacional voltar a vencer em casa o Estoril … 10 anos depois
- O Marítimo voltar a vencer em Famalicão … 32 anos depois (!)
- O Benfica somar a 51.ª jornada consecutiva sem perder.
- O Sporting marcar pela 55.ª jornada consecutiva.
- O Santa Clara chegar à 100.ª vitória no escalão principal
- O estádio de Alvalade ver golos pela 103.ª jornada consecutiva
- O Santa Clara ver cartões pela 70.ª jornada consecutiva
- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses … 38 jornadas depois (!)
Séries em aberto
- O Sporting marca há 54 jornadas consecutivas.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 8 meses.
- Benfica não perde há 50 jornadas.
- Alverca sofre há 10 jornadas consecutivas
- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 1 mes (!). São 102 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 37 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 69 jornadas consecutivas (!)
- O 82.º clássico em Alvalade entre o Sporting e o Vitória SC.
- O 32.º derby do distrito do Porto, em Vila do Conde, entre Rio Ave e FC Porto.
- O 26.º derby minhoto entre SC Braga e Gil Vicente, em Braga. O 1.º de 20 derbies minhotos deste campeonato.
- O 10.º confronto no Minho entre o Famalicão e o Marítimo. Voltam a defrontar-se … 3 anos depois.
- O 9.º confontro na Choupana entre o Nacional e o Estoril.
- O 8.º confronto na Serra da Freita entre o Arouca e o Moreirense
- O 6.º derby do distrito de Lisboa entre Alverca e Estrela no Ribatejo.
- O também 6º derby de Lisboa entre Casa Pia e Benfica, gansos como visitados.
- E vamos ter um encontro inédito em Viseu, entre o Académico e o Santa Clara.
O que poderá acontecer nesta jornada 2:
- O Sporting vencer em casa o Vitória pela 10.ª época consecutiva.
- O Vitória voltar a vencer em Alvalade … 16 anos depois.
- O Rio Ave voltar a vencer em casa o FC Porto … 4 anos depois.
- O FC Porto marcar em Vila do Conde pela 17ª época consecutiva. Desde 2010 que o Porto marca sempre em Vila do Conde
- O Benfica voltar a vencer em Rio Maior o Casa Pia … depois de 2 jogos sem vencer.
- O Gil Vicente vencer em Braga pela 2.ª época consecutiva, pela 1ª vez na sua história
- O Estrela voltar a vencer em Alverca … 26 anos depois
- O Nacional voltar a vencer em casa o Estoril … 10 anos depois
- O Marítimo voltar a vencer em Famalicão … 32 anos depois (!)
- O Benfica somar a 51.ª jornada consecutiva sem perder.
- O Sporting marcar pela 55.ª jornada consecutiva.
- O Santa Clara chegar à 100.ª vitória no escalão principal
- O estádio de Alvalade ver golos pela 103.ª jornada consecutiva
- O Santa Clara ver cartões pela 70.ª jornada consecutiva
- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses … 38 jornadas depois (!)
Séries em aberto
- O Sporting marca há 54 jornadas consecutivas.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 8 meses.
- Benfica não perde há 50 jornadas.
- Alverca sofre há 10 jornadas consecutivas
- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 1 mes (!). São 102 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 37 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 69 jornadas consecutivas (!)