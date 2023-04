Números e Curiosidades – Jornada 30 da I Liga

- O 200.º jogo de Sérgio Conceição como treinador do FC Porto (na I Liga) e todos de forma consecutiva.- A 13.ª jornada da 2.ª volta do campeonato.- O 60.º dérbi da Invicta, Porto como visitado, entre FC Porto e Boavista.- O 22.º confronto entre Gil Vicente e Benfica em Barcelos, o 4.º de forma consecutiva.- O 10.º confronto entre Sporting e Famalicão em Alvalade.- O 5.º confronto entre Rio Ave e Arouca em Vila do Conde, voltam a encontrar-se na I Liga em Vila do Conde… 6 anos depois.- O 42.º clássico no Funchal entre o Marítimo e o Vitória SC, as 5.ª e 6.ª equipas respectivamente há mais tempo consecutivo no campeonato.- O 2.º confronto entre Vizela e Paços de Ferreira, no Minho.- Também o 2.º confronto na história entre o Estoril e o Santa Clara na Amoreira (duelo de “aflitos”).- O 20.º confronto no Minho entre Sp. Braga e Portimonense.- E um encontro inédito, o Desp. Chaves–Casa Pia.- O 30.º jogo de Roger Schmidt como treinador na I Liga.- O 50.º jogo de César Peixoto como treinador na I Liga.- A 100.ª expulsão deste campeonato. (estão 98)- 0 100.º penalti assinalado. (estão 98)- O Portimonense voltar a vencer em Braga… 41 anos depois. (Não ganha desde 1982)- O Braga vencer em casa o Portimonense pela 8.ª época consecutiva.- O Boavista voltar a vencer o dérbi da Invicta no Dragão… 19 anos depois.- O FC Porto vencer no campeonato pela 5.ª jornada consecutiva.- O Famalicão vencer pela 2.ª vez na sua história em Alvalade.- O Sporting somar a 10.ª jornada consecutiva sem perder (é actualmente a equipa que não perde há mais tempo)- O Gil Vicente voltar a vencer o Benfica em casa… 22 anos depois!- O Benfica vencer pela 5.ª época consecutiva em Barcelos.- O Gil Vicente chegar aos 500 minutos sem golos (!) (Não marca há 480 minutos). Poderá bater o recorde negativo do Portimonense (530 minutos)- O Arouca chegar às 9 jornadas consecutivas sem perder.- O Santa Clara somar 1 volta inteira sem vencer. (17 jornadas)- Estoril somar a 19.ª jornada consecutiva sem empatar. (1 volta completa)- Kiko Bondoso (Vizela) completar 64 jogos a jogar consecutivamente na liga.- Santa Clara sofrer golos pela 14.ª jornada consecutiva.- O Vitória SC somar a sua 4.ª derrota consecutiva.- O Sporting somar a 4.ª jornada consecutiva sem ver cartões (!)- O Arouca somar a 3.ª jornada consecutiva sem qualquer canto (!)- Não marca há mais tempo: Gil Vicente – 480 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Sp. Braga - 220 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Vitória SC - 320 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Gil Vicente – 300 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Gil Vicente – 270 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: FC Porto – 170 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Arouca – 6 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Santa Clara – 13 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Santa Clara - 16 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Estoril - 18 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Sporting - 9 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Braga - 4 jornadas.- Mais empates consecutivos: Chaves – 1 jornada.- Mais derrotas consecutivas: Vitória SC – 3 jornadas.- Portimonense vê cartões há 106 jornadas consecutivas.– Estoril não empata um jogo há 18 jornadas.- Marítimo não empata um jogo há 15 jornadas.- Gil Vicente não marca 1 golo há 480 minutos.- Vitória SC vem com 3 derrotas consecutivas.- Santa Clara não vence em casa há 5 meses.- Kiko Bondoso (Vizela) joga há 63 jornadas consecutivas na I Liga.- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I Liga há 199 jornadas (!)- Arouca marca há 6 jornadas consecutivas.- Sporting não vê cartões há 280 minutos. (3 jornadas completas)- Arouca não tem um canto a favor há 200 minutos. (2 jornadas completas)- 261 jogos até ao momento, 124 vitórias para as equipas visitadas e 89 vitórias para as equipas visitantes (48 empates).- Estão marcados até ao momento 626 golos (223 de jogadores portugueses).- Gonçalo Ramos (Benfica) e João Mário (Benfica) são os melhores marcadores do campeonato com 17 golos.- O resultado mais repetido – 1-0 (72 vezes).- Totalistas – São ainda 4 jogadores que jogaram todos os minutos do campeonato.- Já tivemos 98 cartões vermelhos.- Foram assinalados 98 penaltis (63 convertidos).- Estádio com mais golos – Luz - 56 golos.- Estádio com menos golos – Barcelos - 22 golos.- Será que o Gil Vicente vai bater o recorde negativo deste campeonato de não marcar golos? Não marca há 480 minutos. (recorde é do Portimonense com 530 minutos)Aconteça o que acontecer nesta jornada… nada fica resolvido. Ainda não pode haver campeão, nem descidas de divisão.- Vai completar nesta jornada… 200 jogos consecutivos no escalão principal, todos pelo FC Porto.- É actualmente o treinador há mais tempo consecutivo no escalão principal (!).1.º - Sérgio Conceição (Porto) – 199 jogos



2. º - Paulo Sérgio (Portimonense) – 111 jogos



3.º - Ruben Amorim (Sporting) – 108 jogos





4.º - Petit (Boavista) – 96 jogos



5.º - Armando Evangelista (Arouca) – 63 jogos