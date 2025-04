Números e Curiosidades - Jornada 30 da I Liga

- A jornada vai realizar-se em apenas 2 dias (!), caso raro.

O que poderá acontecer nesta jornada

Séries "incríveis"

Séries em aberto à entrada para a 30ª jornada:

- Não marca há mais tempo: Santa Clara – 267 minutos.





- Não sofre golos há mais tempo: Farense – 220 minutos.







- Não marca há mais tempo em casa: Farense - 460 minutos.







- Não marca há mais tempo fora: Santa Clara – 150 minutos.







- Não sofre golos há mais tempo em casa: Vitória SC – 470 minutos







- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 14 jornadas.







- O jogo mais histórico da jornada, o 80º clássico em Guimarães entre o Vitória SC e o Benfica.- O 2º jogo mais histórico da jornada, o 28º confronto na Amoreira entre o Estoril e o SC Braga.- O 26º clássico a preto e branco em Faro entre o Farense e o Boavista. Os dois últimos calssificados.- O 14º confronto entre verdes e brancos em Alvalade, entre o Sporting e o Moreirense. (Rui Borges revê equipa que treinou na época passada)- O 12º confronto na invicta entre o FC Porto e o Famalicão.- O 11º confronto na Choupana entre Nacional e Gil Vicente.- O 6º confronto em Vila do Conde entre o Rio Ave e o Santa Clara.- Apenas o 2º confronto na Serra da Freita entre o Arouca e o Estrela.- E o encontro inédito no campeonato, o AVS - Casa Pia.- Vamos ter a estreia do 33º treinador neste campeonato, Stuart Baxter (no Boavista)- O Jogo 140 de Vasco Seabra como treinador na I liga- Mudança de líder.- Mudança de Lanterna Vermelha.- Rio Ave e Nacional garantirem a permanência … matemáticamente.- Pela 1ª vez na história o Moreirense vencer em Alvalade.- O Sporting vencer em casa o Moreirense pela 9ª época consecutiva.- O Vitória SC voltar a vencer em casa o Benfica … 13 anos depois (!). últimos 12 confrontos (12 vitórias do Benfica e 3 empates)- O Famalicão voltar a vencer na Invicta … 32 anos depois.- O Boavista voltar a vencer em Faro… 23 anos depois.- O Gil Vicente voltar a vencer na Choupana … 13 anos depois.- O Estoril voltar a vencer em casa o SC Braga … 10 anos depois.- O Estoril voltar a marcar um golo em casa ao Braga … 9 anos depois (!) último golo foi em 2016 (!)- Luís Freire chegar às 24 jornadas consecutivas sem perder em casa como treinador.- O Farense voltar a marcar um golo em casa … 2 meses e meio depois- O Vitoria SC chegar aos 500 minutos sem sofer golos em casa (recebe o Benfica)- O Famalicão vencer pela 4ª jornada consecutiva. Actualmente a equipa que há mais tempo não perde pontos- Farense não marca um golo em casa há 2 meses e meio.- Não há um nulo em Alvalade há 4 anos e 9 meses. (são 82 jornadas consecutivas com golos)- Andrew (Gil Vicente) joga há 4770 minutos na liga sem paragens (são 53 jornadas consecutivas)- Boavista ainda não empatou em 2025 (!)- Luis Freire – Não perde em casa como treinador há … 23 jornadas consecutivas (Rio Ave e Vitória SC)- Não sofre golos há mais tempo fora: Sporting - 225 minutos- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Gil Vicente – 14 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: AVS – 5 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Boavista - 14 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Sporting - 16 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Famalicão - 3 jornadas.- Mais empates consecutivos: Benfica – 1 jornada- Mais derrotas consecutivas: AVS – 5 jornadasCuriosidades:- 261 jogos até ao momento, 113 vitórias para as equipas visitadas e 81 vitórias para as equipas visitantes (67 empates).- Estão marcados até ao momento 661 golos (198 de jogadores portugueses).- Gyokeres (Sporting) é o melhor marcador do campeonato com 31 golos.- O resultado mais repetido – 1-0 (58 vezes)- Já tivemos 59 cartões vermelhos.- Já tivemos 98 Penaltis (83 convertidos)- Estádio com mais golos – Luz - 56 golos.- Estádio com menos golos – São Luís - 18 golos.- Ninguém descerá nesta jornada matematicamente