Números e Curiosidades - Jornada 30 da I Liga

O que vai acontecer nesta 30ª jornada

O que poderá acontecer nesta jornada 30

Séries em aberto

Número Recorde

Números Redondos

- O Famalicão soma 499 golos no escalão principal, se marcar 1 nesta jornada fará o golo 500 da sua história.

- O 200º jogo do Alverca no escalão principal.- O derby dos derbys, o 92º confronto em Alvalade entre Sporting e Benfica para a I liga.- O 25º derby minhoto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Vitória SC.- O 12º derby minhoto entre o SC Braga e o Famalicão em Braga.- O 10º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Estoril.- O 8º confronto no Dragão entre o FC Porto e o Tondela.- O 3º confronto entre Casa Pia e Santa Clara, gansos como visitados.- Também o 3º confronto na serra da Freita entre o Arouca e o Estrela.- O 2º confronto em Vila do Conde entre o Rio Ave e o AVS.- E também o 2º confronto na Choupana entre o Nacional e o Alverca. Voltam a defrontar-se … 22 anos depois (!)- O AVS poderá descer de divisão.- O Benfica voltar a vencer em Alvalade … 4 anos depois.- O Sporting vencer em casa o Benfica pela 3ª época consecutiva, o que não acontece há 30 anos (!)- O FC Porto vencer em casa o Tondela pela 7ª época consecutiva.- O Tondela voltar a venceR NO Dragão … 10 anos depois.- O SC Braga voltar a vencer em casa o Famalicão … 3 anos depois.- O Famalicão marcar em Braga pela 5ª época consecutiva.- O Vitória vencer em Barcelos pela 2ª época consecutiva, NUNCA aconteu na história (!)- O Estrela marcar o seu primeiro golo de sempre na serra da Freita.- O Estoril voltar a vencer em Moreira de Cónegos .. 8 anos depois.- O Moreirense continuar a marcar sempre em casa ao Estoril. Nos 9 confrontos … marcou sempre (!)- O Benfica chegar às 45 jornadas seguidas sem perder.- Rio Ave marcar o seu primeiro golo português.- O Sporting marcar pela 48ª jornada consecutiva.- O Moreirense sofrer pela 11ª jornada seguida.- Termos a 12ª jornada consecutiva sem que nenhum jogador faça um Hat Trick. Inédito esta época , 11 jornadas seguidas sem hat tricks.- O Arouca somar a 14ª jornada seguida sem empatar.- O Vitória somar a 6ª derrota consecutiva fora de casa (equipa qu enão pontua fora há mais tempo)- O Sporting marca há 47 jornadas consecutivas.- O AVS não vence fora de casa há 11 meses.- O Sporting não perde fora há 1 ano e 4 meses.- Benfica não perde há 44 jornadas.- Arouca não empata há 13 jornadas (!)- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 63 jornadas seguidas.- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 9 meses (!). São 98 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.- Rio Ave não marca um golo português há 31 jornadas (!)- Santa Clara vê cartões amarelos há 63 jornadas consecutivas (!)- Estoril vem com 3 derrotas consecutivas- Vasco Seabra pode tornar-se no treinador do Arouca com mais golos de sempre pelo clube no escalão principal, soma 67 golos (está a 1 golo de Lito Vidigal)- O Alverca vai completar 200 jogos no escalão principal