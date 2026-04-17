Futebol Nacional
1.ª Liga
Números e Curiosidades - Jornada 30 da I Liga
Esta jornada tem o dérbi entre Sporting e Benfica, em Alvalade.
O que vai acontecer nesta 30ª jornada
- O 200º jogo do Alverca no escalão principal.
- O derby dos derbys, o 92º confronto em Alvalade entre Sporting e Benfica para a I liga.
- O 25º derby minhoto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Vitória SC.
- O 12º derby minhoto entre o SC Braga e o Famalicão em Braga.
- O 10º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Estoril.
- O 8º confronto no Dragão entre o FC Porto e o Tondela.
- O 3º confronto entre Casa Pia e Santa Clara, gansos como visitados.
- Também o 3º confronto na serra da Freita entre o Arouca e o Estrela.
- O 2º confronto em Vila do Conde entre o Rio Ave e o AVS.
- E também o 2º confronto na Choupana entre o Nacional e o Alverca. Voltam a defrontar-se … 22 anos depois (!)
O que poderá acontecer nesta jornada 30
- O AVS poderá descer de divisão.
- O Benfica voltar a vencer em Alvalade … 4 anos depois.
- O Sporting vencer em casa o Benfica pela 3ª época consecutiva, o que não acontece há 30 anos (!)
- O FC Porto vencer em casa o Tondela pela 7ª época consecutiva.
- O Tondela voltar a venceR NO Dragão … 10 anos depois.
- O SC Braga voltar a vencer em casa o Famalicão … 3 anos depois.
- O Famalicão marcar em Braga pela 5ª época consecutiva.
- O Vitória vencer em Barcelos pela 2ª época consecutiva, NUNCA aconteu na história (!)
- O Estrela marcar o seu primeiro golo de sempre na serra da Freita.
- O Estoril voltar a vencer em Moreira de Cónegos .. 8 anos depois.
- O Moreirense continuar a marcar sempre em casa ao Estoril. Nos 9 confrontos … marcou sempre (!)
- O Benfica chegar às 45 jornadas seguidas sem perder.
- Rio Ave marcar o seu primeiro golo português.
- O Sporting marcar pela 48ª jornada consecutiva.
- O Moreirense sofrer pela 11ª jornada seguida.
- Termos a 12ª jornada consecutiva sem que nenhum jogador faça um Hat Trick. Inédito esta época , 11 jornadas seguidas sem hat tricks.
- O Arouca somar a 14ª jornada seguida sem empatar.
- O Vitória somar a 6ª derrota consecutiva fora de casa (equipa qu enão pontua fora há mais tempo)
Séries em aberto
- O Sporting marca há 47 jornadas consecutivas.
- O AVS não vence fora de casa há 11 meses.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 4 meses.
- Benfica não perde há 44 jornadas.
- Arouca não empata há 13 jornadas (!)
- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 63 jornadas seguidas.
- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 9 meses (!). São 98 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 31 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 63 jornadas consecutivas (!)
- Estoril vem com 3 derrotas consecutivas
Número Recorde
- Vasco Seabra pode tornar-se no treinador do Arouca com mais golos de sempre pelo clube no escalão principal, soma 67 golos (está a 1 golo de Lito Vidigal)
- O Alverca vai completar 200 jogos no escalão principal
- O 200º jogo do Alverca no escalão principal.
- O derby dos derbys, o 92º confronto em Alvalade entre Sporting e Benfica para a I liga.
- O 25º derby minhoto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Vitória SC.
- O 12º derby minhoto entre o SC Braga e o Famalicão em Braga.
- O 10º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o Estoril.
- O 8º confronto no Dragão entre o FC Porto e o Tondela.
- O 3º confronto entre Casa Pia e Santa Clara, gansos como visitados.
- Também o 3º confronto na serra da Freita entre o Arouca e o Estrela.
- O 2º confronto em Vila do Conde entre o Rio Ave e o AVS.
- E também o 2º confronto na Choupana entre o Nacional e o Alverca. Voltam a defrontar-se … 22 anos depois (!)
O que poderá acontecer nesta jornada 30
- O AVS poderá descer de divisão.
- O Benfica voltar a vencer em Alvalade … 4 anos depois.
- O Sporting vencer em casa o Benfica pela 3ª época consecutiva, o que não acontece há 30 anos (!)
- O FC Porto vencer em casa o Tondela pela 7ª época consecutiva.
- O Tondela voltar a venceR NO Dragão … 10 anos depois.
- O SC Braga voltar a vencer em casa o Famalicão … 3 anos depois.
- O Famalicão marcar em Braga pela 5ª época consecutiva.
- O Vitória vencer em Barcelos pela 2ª época consecutiva, NUNCA aconteu na história (!)
- O Estrela marcar o seu primeiro golo de sempre na serra da Freita.
- O Estoril voltar a vencer em Moreira de Cónegos .. 8 anos depois.
- O Moreirense continuar a marcar sempre em casa ao Estoril. Nos 9 confrontos … marcou sempre (!)
- O Benfica chegar às 45 jornadas seguidas sem perder.
- Rio Ave marcar o seu primeiro golo português.
- O Sporting marcar pela 48ª jornada consecutiva.
- O Moreirense sofrer pela 11ª jornada seguida.
- Termos a 12ª jornada consecutiva sem que nenhum jogador faça um Hat Trick. Inédito esta época , 11 jornadas seguidas sem hat tricks.
- O Arouca somar a 14ª jornada seguida sem empatar.
- O Vitória somar a 6ª derrota consecutiva fora de casa (equipa qu enão pontua fora há mais tempo)
Séries em aberto
- O Sporting marca há 47 jornadas consecutivas.
- O AVS não vence fora de casa há 11 meses.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 4 meses.
- Benfica não perde há 44 jornadas.
- Arouca não empata há 13 jornadas (!)
- Gabriel Batista, guarda redes do Santa Clara, é actualmente o jogador que joga há mais tempo consecutivo sem falhar 1 minuto de campeonato, são 63 jornadas seguidas.
- Não há um 0-0 em Alvalade há 5 anos e 9 meses (!). São 98 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 31 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 63 jornadas consecutivas (!)
- Estoril vem com 3 derrotas consecutivas
Número Recorde
- Vasco Seabra pode tornar-se no treinador do Arouca com mais golos de sempre pelo clube no escalão principal, soma 67 golos (está a 1 golo de Lito Vidigal)
Números Redondos
- O Famalicão soma 499 golos no escalão principal, se marcar 1 nesta jornada fará o golo 500 da sua história.
- O Alverca vai completar 200 jogos no escalão principal