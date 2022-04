Números e Curiosidades – Jornada 31 da I Liga de futebol

- O 15.º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Paços de Ferreira.- O dérbi insular da I Liga. Santa Clara e Marítimo vão defrontar-se pela 7.ª vez em São Miguel.- O 7.º confronto entre Tondela e Vitória SC em Tondela, e todos de forma consecutiva.- Dois encontros inéditos no escalão principal. Estoril - B SAD e o Vizela - Arouca vão defrontar-se pela 1.ª vez no escalão principal.- O 5.º confronto entre Portimonense e Moreirense em Portimão.- O 59.º clássico no Bessa entre Boavista e Sporting.- O 9.º confronto entre Benfica e Famalicão na Luz.- E o 66.º clássico no Minho entre o Sp. Braga e o FC Porto.- O 180.º jogo de Paulo Sérgio como treinador na I Liga.- O FC Porto ser campeão nacional (!). Se o Porto fizer nesta jornada mais pontos que o Sporting é campeão nacional.- Sérgio Conceição aumentar o melhor registo de sempre de invencibilidade na I Liga. (tem neste momento 58 jornadas consecutivas sem perder)- O Famalicão pontuar pela 1.ª vez na sua história no estádio da Luz. (8 jogos – 8 derrotas)- O Famalicão voltar a marcar 1 golo na Luz… 31 anos depois. Último golo foi em 1991 marcado por Kupresanin.- O Boavista voltar a vencer em casa o Sporting… 14 anos depois (!). última vitória foi em 2008 com Jaime Pacheco no banco.- O Sp. Braga somar a 3.ª época consecutiva sem perder em casa com o FC Porto.- O FC Porto marcar em Braga pela 12.ª temporada consecutiva. Desde 2009 que marca sempre.- FC Porto vencer pela 7.ª jornada consecutiva e marcar pela 44.ª jornada seguida.- Será que o Porto vai chegar aos 500 minutos sem sofrer golos? (não sofre há 475)- O Famalicão ver cartões pela 99.ª jornada consecutiva (!) já é o recorde de sempre de jornadas consecutivas a ver cartões.- Tondela sofrer golos pela 23.ª jornada consecutiva.- Mudança de lanterna vermelha.- Termos a 100.ª expulsão (estão neste momento mostrados 99 cartões vermelhos) e o 100.º penalti. (Já foram assinalados 99)- Não marca há mais tempo: Estoril – 235 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: FC Porto - 475 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Estoril - 145 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Portimonense – 350 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: FC Porto – 300 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Vitória - 220 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 43 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Tondela – 22 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Estoril - 4 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Vitória SC - 12 jornadas.- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 58 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 6 jornadas.- Mais empates consecutivos: Arouca – 1 jornada- Mais derrotas consecutivas: Vizela – 2 jornadas.- Famalicão vê cartões há 98 jornadas consecutivas.- FC Porto não perde em casa há 1 ano e meio. (desde 3 outubro 2020)- Sérgio Conceição não perde há 58 jornadas (melhor registo de sempre)- FC Porto marca há 43 jornadas consecutivas.- Tondela sofre golos há 22 jornadas consecutivas.- Samuel Lino (Gil Vicente) joga há 57 jornadas consecutivas (!).- B SAD não vence fora há 11 meses e meio (!)- FC Porto não sofre um golo há 475 minutos.- 270 jogos até ao momento, 105 vitórias para as equipas visitadas e 89 vitórias para as equipas visitantes (76 empates).- Estão marcados até ao momento 712 golos (219 de jogadores portugueses).- Darwin (Benfica) é o melhor marcador do campeonato com 25 golos.- Ricardo Horta (Braga) é o melhor marcador português com 15 golos.- 99 cartões vermelhos mostrados, em 270 jogos.- 2-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 47 vezes.- Estádio com mais golos – Tondela - 51 golos.- Estádio com menos golos – Marítimo - 27 golos.- Tivemos 4 penaltis no Vitória – Tondela, desde 2017/18 que não aconteciam 4 penaltis num jogo.- Nuno Campos saia do Santa Clara e Jorge Simão do Paços de Ferreira.- Se o FC Porto fizer mais pontos que o Sporting nesta jornada é campeão nacional.- Aconteça o que acontecer nesta jornada nada ficará resolvido em termos de descidas de divisão.- Apenas a confirmação matemática do adeus ao título do Benfica.- Sérgio Conceição pode aumentar nesta jornada o melhor registo de sempre (dos 88 campeonatos nacionais) sem perder. Está neste momento com 58 jornadas.