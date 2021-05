Números e Curiosidades – Jornada 34 (última da I Liga)

Números e Curiosidades – Jornada 34



O que vai acontecer na 34.ª jornada (penúltima):



- O encerramento do 87º campeonato nacional



- Saber o clube que acompanha o Nacional à II liga



- Saber o clube que vai jogar o play off da manutenção



- Saber quem fica em 6º lugar e vai às competições europeias



- Saber quem é o melhor marcador do campeonato, Pedro Gonçalves ou Seferovic



- Santa Clara e Farense voltam a defrontar-se em São Miguel … 20 anos depois (!)



- O duelo dos amarelos e verdes do campeonato, Tondela recebe o Paços pela 5ª vez na I liga.



- O 3º confronto consecutivo entre FC Porto e Belenenses SAD



- O 18º confronto em Portimão entre o Portimonense e o Sp. Braga



- Apenas o 2º derby minhoto na História entre Moreirense e Famalicão para a I liga



- O 14º confronto entre Nacional e Rio Ave na Choupana



- O 17º confronto em Barcelos entre Gil Vicente e Boavista



- O 76º clássico em Guimarães entre o Vitória SC e o Benfica.



- E o 41º clássico em Alvalade entre o Sporting e o Marítimo, o 36º de forma consecutiva (!)



O que poderá acontecer nesta jornada:



- A 6ª jornada consecutiva sem ninguém falhar penaltis. Desde a jornada 28 que ninguém falha penaltis



- Ruben Amorim aumentar o seu recorde de invencibilidade em casa e chegar às 27 jornadas sem perder como treinador, quando joga em casa.



- Os estádios do Vitória SC e do Moreirense terminarem o campeonato com golos em todas as jornadas



- O Moreirense ganhar pela 1ª vez em CASA em 2021



- Sérgio Conceição aumentar o seu recorde pessoal sem derrotas no campeonato, e somar a 28ª jornada consecutiva sem perder



- O Rio Ave somar a 12ª jornada consecutiva sem vencer, o seu 2º pior registo de sempre no escalão principal



- O Famalicão fechar 2 campeonatos consecutivos a ver a cartolina amarela (68 jornadas consecutivas)



- O Benfica marcar pela 14ª jornada consecutiva



- O Tondela sofrer pela 13ª jornada consecutiva



- A primeira vitória de Moreno (VSC) como treinador na I liga



- O Rio Ave voltar a marcar um golo … 400 minutos depois (!)



- Kieszek (RA) e Leo Jardim (Boa) terminarem como totalistas neste campeonato



- Kieszek terminar mesmo o segundo campeonato consecutivo a jogar TODOS os minutos



Séries em aberto à entrada para a 34.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Rio Ave – 400 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo: Santa Clara - 190 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Rio Ave - 220 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Rio Ave – 270 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo em casa: Sporting – 220 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo fora: Gil Vicente - 180 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Benfica – 13 jornadas.



- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Tondela – 12 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Rio Ave - 11 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Belenenses SAD - 5 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 27 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Famalicão - 3 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Marítimo – 2 jornadas.



- Mais derrotas consecutivas: Rio Ave – 3 jornadas.



Séries "incríveis":



- Famalicão vê cartões há 67 jornadas consecutivas.



- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há 5 anos e 7 meses (4 outubro 2015).



- Moreirense ainda não venceu em casa em 2021



- Sporting não perde em casa há 16 MESES.



- Kieszek joga há 67 jornadas consecutivas.



- Ruben Amorim continua sem perder em casa para a I liga, 26 jogos - 0 derrotas



- Rio Ave não marca golos há 400 minutos



- Edwards (VSC) jogou todos os jogos deste campeonato e continua sem ver nenhum cartão amarelo (!)



- Ninguém falhou penaltis nas últimas 5 jornadas (!)



Curiosidades:



- 297 jogos até ao momento, 123 vitórias para as equipas visitadas e 98 vitórias para as equipas visitantes (76 empates).



- Estão marcados até ao momento 707 golos (240 de jogadores portugueses).



- Seferovic (Ben) e Pedro Gonçalves (Spo) são os melhores marcadores do campeonato com 20 golos



- Seferovic já bisou por 7 vezes … Pedro Gonçalves por 6 vezes.



- FC Porto tem o melhor ataque com 70 golos.



- Sporting tem a melhor defesa, com 19 golos sofridos.



- 74 cartões vermelhos mostrados, em 297 jogos.



- 107 penaltis assinalados, 78 convertidos



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 59 vezes.



- Estádio com mais golos – Dragão - 51 golos.



- Estádio com menos golos – Vila do Conde - 30 golos.



Sabia que:



- Há 5 jornadas que ninguém falha penaltis?



- O Sporting é a equipa com mais golos portugueses? (38)



- O Braga já teve 17 jogadores diferentes neste campeonato a marcar golos?



- O Moreirense ainda não venceu em casa em 2021?



- O Rio Ave é actualmente a equipa que há mais tempo não vence no campeonato?



- E o Famalicão a equipa que há mais tempo não perde pontos no campeonato?



- O Marítimo é a equipa com mais cartões amarelos no campeonato? (102)



- O Benfica é a equipa com mais cantos? (201)



ATENÇÃO para esta jornada:



- Boavista, Rio Ave, Farense e Portimonense são as equipa que podem fazer companhia ao Nacional na descida de divisão.



- Vitória SC, Santa Clara e Famalicão são as equipas que vão discutir o sexto lugar no campeonato.