Números e Curiosidades - Jornada 4 da I Liga



O que poderá acontecer nesta jornada



Séries "incríveis"

Curiosidades

- Estádio com mais golos – Arouca - 10 golos.



- Estádio com menos golos – João Cardoso – 0 golos.

O que vai acontecer nesta quarta jornada:- O 92º clássico em Alvalade entre o Sporting e o FC Porto.- O 2º jogo mais histórico da jornada, Rio Ave e SC Braga vão defrontar-se em Vila do Conde pela 31ª vez.- O 11º derby minhoto entre o Gil Vicente e o Moreirense em Barcelos.- O 9º confronto em Guimarães entre o Vitória e o Arouca.- Alverca e Benfica voltam a defrontar-se no Ribatejo para a I liga … 22 anos depois. Vai ser o 6º confronto entre ambos em Alverca.- O 5º confronto em Tondela entre o Tondela e o Estoril.- O 3º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Estrela da Amadora.- O 2º confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Famalicão.- E também o 2º confronto em Rio Maior entre Casa Pia e Nacional.- Mudança de líder.- O Sporting vencer em casa o FC Porto pela 3ª época consecutiva, o que não acontece há 49 anos (!)- O FC Porto voltar a ganhar em Alvalade … 3 épocas depois.- O Sporting completar 9 meses sem perder em casa. (última derrota foi em 30 Novembro 2024)- O FC Porto chegar aos 500 minutos sem sofrer qualquer golo (são 420 minutos, série que vem da época passada)- O Sporting marcar pela 23ª jornada consecutiva.- O Nacional sofrer pela 9ª jornada consecutiva.- O Alverca voltar a vencer em casa o Benfica … 25 anos depois.- O Tondela pontuar em casa pela 1ª vez na sua história frente ao Estoril (4 jogos – 4 derrotas)- O Gil Vicente voltar a vencer em casa o derby frente ao Moreirense … 13 (!) anos depois. (últimos 6 confrontos, 0 vitórias).- O Arouca marcar pela 5ª época consecutiva em Guimarães.- O Tondela e o Santa Clara marcarem os seus primeiros golos do campeonato.- Moreirense continuar com 100% vitorioso e continuar a fazer história.- Não há um nulo em Alvalade há 5 anos e 1 mês. (são 86 jornadas consecutivas com golos)- Gabriel Batista (Santa Clara) – joga há 3240 minutos na liga sem paragens (são 36 jornadas consecutivas)- Sporting marca há 22 jornadas consecutivas.- AVS não ganha em casa há 7 meses (!)- 25 jogos até ao momento, 10 vitórias para as equipas visitadas e 9 vitórias para as equipas visitantes (6 empates).- Estão marcados até ao momento 73 golos (21 de jogadores portugueses).- Guilherme Shettine (Moreirense) é o melhor marcador do campeonato com 4golos.- O resultado mais repetido – 3-0 (5 vezes)- Já tivemos 5 cartões vermelhos.- Já tivemos 9 Penaltis (7 convertidos)