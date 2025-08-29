Números e Curiosidades - Jornada 4 da I Liga
A jornada vai ter um Sporting-FC Porto no sábado. É uma jornada onde pode haver mudança de líder.
O que vai acontecer nesta quarta jornada:
- O 92º clássico em Alvalade entre o Sporting e o FC Porto.
- O 2º jogo mais histórico da jornada, Rio Ave e SC Braga vão defrontar-se em Vila do Conde pela 31ª vez.
- O 11º derby minhoto entre o Gil Vicente e o Moreirense em Barcelos.
- O 9º confronto em Guimarães entre o Vitória e o Arouca.
- Alverca e Benfica voltam a defrontar-se no Ribatejo para a I liga … 22 anos depois. Vai ser o 6º confronto entre ambos em Alverca.
- O 5º confronto em Tondela entre o Tondela e o Estoril.
- O 3º confronto em São Miguel entre o Santa Clara e o Estrela da Amadora.
- O 2º confronto na Vila das Aves entre o AVS e o Famalicão.
- E também o 2º confronto em Rio Maior entre Casa Pia e Nacional.
O que poderá acontecer nesta jornada
- Mudança de líder.
- O Sporting vencer em casa o FC Porto pela 3ª época consecutiva, o que não acontece há 49 anos (!)
- O FC Porto voltar a ganhar em Alvalade … 3 épocas depois.
- O Sporting completar 9 meses sem perder em casa. (última derrota foi em 30 Novembro 2024)
- O FC Porto chegar aos 500 minutos sem sofrer qualquer golo (são 420 minutos, série que vem da época passada)
- O Sporting marcar pela 23ª jornada consecutiva.
- O Nacional sofrer pela 9ª jornada consecutiva.
- O Alverca voltar a vencer em casa o Benfica … 25 anos depois.
- O Tondela pontuar em casa pela 1ª vez na sua história frente ao Estoril (4 jogos – 4 derrotas)
- O Gil Vicente voltar a vencer em casa o derby frente ao Moreirense … 13 (!) anos depois. (últimos 6 confrontos, 0 vitórias).
- O Arouca marcar pela 5ª época consecutiva em Guimarães.
- O Tondela e o Santa Clara marcarem os seus primeiros golos do campeonato.
- Moreirense continuar com 100% vitorioso e continuar a fazer história.
Séries "incríveis"
- Não há um nulo em Alvalade há 5 anos e 1 mês. (são 86 jornadas consecutivas com golos)
- Gabriel Batista (Santa Clara) – joga há 3240 minutos na liga sem paragens (são 36 jornadas consecutivas)
- Sporting marca há 22 jornadas consecutivas.
- AVS não ganha em casa há 7 meses (!)
Curiosidades
- 25 jogos até ao momento, 10 vitórias para as equipas visitadas e 9 vitórias para as equipas visitantes (6 empates).
- Estão marcados até ao momento 73 golos (21 de jogadores portugueses).
- Guilherme Shettine (Moreirense) é o melhor marcador do campeonato com 4golos.
- O resultado mais repetido – 3-0 (5 vezes)
- Já tivemos 5 cartões vermelhos.
- Já tivemos 9 Penaltis (7 convertidos)
- Estádio com mais golos – Arouca - 10 golos.
- Estádio com menos golos – João Cardoso – 0 golos.