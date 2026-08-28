Números e Curiosidades - Jornada 4

O que vai acontecer nesta 4ª jornada:

- O jogo mais histórico da jornada, o 68º derby minhoto na pedreira entre o SC Braga e o Vitória SC.



- O 32º clássico das riscas verdes e brancas em Vila do Conde entre Rio Ave e Sporting.



- O também 32º clássico do distrito de Lisboa entre Benfica e Estoril na Luz.



- O 12º derby do Minho entre Famalicão e Gil Vicente, famalicences como visitados



- O 11º confronto entre Nacional e Estrela na Choupana



- O 7º confronto na Serra da Freita entre o Arouca e o Marítimo, voltam a defrontar-se … 3 anos depois (!)



- O 5º confronto em Viseu entre o Académico e o FC Porto. Voltam a defrontar-se … 38 anos depois (!)



- O 4º confronto no Ribatejo entre o Alverca e Santa Clara.



- Também o 4º confronto em Rio Maior entre Casa Pia e Moreirense, e todos jogados de forma consecuitva.



O que poderá acontecer nesta jornada 4:

- O Rio Ave voltar a vencer em casa o Sporting … 10 anos depois.



- O Sporting somar a 3ª vitória consecutiva em Vila do Conde.



- O Sporting marcar em Vila do Conde pela 15ª época consecutiva.



- O Benfica vencer em casa o Estoril pela 11ª época consecutiva.



- O Estoril voltar a vencer na Luz … 76 anos depois.



- O Campeão Nacional FC Porto continuar 100% vitorioso no campeonato.



- O Ac. Viseu vencer pela 1ª vez, após o regresso ao escalão principal.



- O Santa Clara voltar a vencer em Alverca … 27 anos depois (!)



- O 1º empate na história entre Arouca e Marítimo (em 6 jogos, sempre alguém venceu)



- Moreirense continuar a marcar sempre golos em Rio Maior



- O Vitória marcar em Braga pela 4ª época consecutiva.



- O Sporting marcar pela 57ª jornada consecutiva.



- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses … 40 jornadas depois (!)



- O FC Porto manter-se sem sofrer golos.



- O Casa Pia pontuar pela 1ª vez, única equipa que ainda não o fez.



- O Moreirense ter o seu primeiro fora de jogo, única equipa que ainda não foi apanhada em posição irregular.



- O SC Braga registar o seu 5º empate consecutivo na Liga (!)

Séries em aberto

- O Sporting marca há 56 jornadas consecutivas.



- O Sporting não perde fora há 1 ano e 8 meses. (são 28 jornadas sem perder)



- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 7 meses.



- Benfica não perde há 51 jornadas.



- Alverca sofre há 12 jornadas consecutivas



- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 1 mês (!). São 104 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.



- Rio Ave não marca um golo português há 39 jornadas (!)



- Santa Clara vê cartões amarelos há 74 jornadas consecutivas (!)



- Nos 24 jogos já realizados, ainda não tivemos nenhum 0-0.