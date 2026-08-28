Futebol Nacional
Números e Curiosidades - Jornada 4
Os números e curiosidades que marcam esta jornada.
O que vai acontecer nesta 4ª jornada:
- O jogo mais histórico da jornada, o 68º derby minhoto na pedreira entre o SC Braga e o Vitória SC.
- O 32º clássico das riscas verdes e brancas em Vila do Conde entre Rio Ave e Sporting.
- O também 32º clássico do distrito de Lisboa entre Benfica e Estoril na Luz.
- O 12º derby do Minho entre Famalicão e Gil Vicente, famalicences como visitados
- O 11º confronto entre Nacional e Estrela na Choupana
- O 7º confronto na Serra da Freita entre o Arouca e o Marítimo, voltam a defrontar-se … 3 anos depois (!)
- O 5º confronto em Viseu entre o Académico e o FC Porto. Voltam a defrontar-se … 38 anos depois (!)
- O 4º confronto no Ribatejo entre o Alverca e Santa Clara.
- Também o 4º confronto em Rio Maior entre Casa Pia e Moreirense, e todos jogados de forma consecuitva.
O que poderá acontecer nesta jornada 4:
- O Rio Ave voltar a vencer em casa o Sporting … 10 anos depois.
- O Sporting somar a 3ª vitória consecutiva em Vila do Conde.
- O Sporting marcar em Vila do Conde pela 15ª época consecutiva.
- O Benfica vencer em casa o Estoril pela 11ª época consecutiva.
- O Estoril voltar a vencer na Luz … 76 anos depois.
- O Campeão Nacional FC Porto continuar 100% vitorioso no campeonato.
- O Ac. Viseu vencer pela 1ª vez, após o regresso ao escalão principal.
- O Santa Clara voltar a vencer em Alverca … 27 anos depois (!)
- O 1º empate na história entre Arouca e Marítimo (em 6 jogos, sempre alguém venceu)
- Moreirense continuar a marcar sempre golos em Rio Maior
- O Vitória marcar em Braga pela 4ª época consecutiva.
- O Sporting marcar pela 57ª jornada consecutiva.
- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses … 40 jornadas depois (!)
- O FC Porto manter-se sem sofrer golos.
- O Casa Pia pontuar pela 1ª vez, única equipa que ainda não o fez.
- O Moreirense ter o seu primeiro fora de jogo, única equipa que ainda não foi apanhada em posição irregular.
- O SC Braga registar o seu 5º empate consecutivo na Liga (!)
Séries em aberto
- O Sporting marca há 56 jornadas consecutivas.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 8 meses. (são 28 jornadas sem perder)
- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 7 meses.
- Benfica não perde há 51 jornadas.
- Alverca sofre há 12 jornadas consecutivas
- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 1 mês (!). São 104 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 39 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 74 jornadas consecutivas (!)
- Nos 24 jogos já realizados, ainda não tivemos nenhum 0-0.
- O jogo mais histórico da jornada, o 68º derby minhoto na pedreira entre o SC Braga e o Vitória SC.
- O 32º clássico das riscas verdes e brancas em Vila do Conde entre Rio Ave e Sporting.
- O também 32º clássico do distrito de Lisboa entre Benfica e Estoril na Luz.
- O 12º derby do Minho entre Famalicão e Gil Vicente, famalicences como visitados
- O 11º confronto entre Nacional e Estrela na Choupana
- O 7º confronto na Serra da Freita entre o Arouca e o Marítimo, voltam a defrontar-se … 3 anos depois (!)
- O 5º confronto em Viseu entre o Académico e o FC Porto. Voltam a defrontar-se … 38 anos depois (!)
- O 4º confronto no Ribatejo entre o Alverca e Santa Clara.
- Também o 4º confronto em Rio Maior entre Casa Pia e Moreirense, e todos jogados de forma consecuitva.
O que poderá acontecer nesta jornada 4:
- O Rio Ave voltar a vencer em casa o Sporting … 10 anos depois.
- O Sporting somar a 3ª vitória consecutiva em Vila do Conde.
- O Sporting marcar em Vila do Conde pela 15ª época consecutiva.
- O Benfica vencer em casa o Estoril pela 11ª época consecutiva.
- O Estoril voltar a vencer na Luz … 76 anos depois.
- O Campeão Nacional FC Porto continuar 100% vitorioso no campeonato.
- O Ac. Viseu vencer pela 1ª vez, após o regresso ao escalão principal.
- O Santa Clara voltar a vencer em Alverca … 27 anos depois (!)
- O 1º empate na história entre Arouca e Marítimo (em 6 jogos, sempre alguém venceu)
- Moreirense continuar a marcar sempre golos em Rio Maior
- O Vitória marcar em Braga pela 4ª época consecutiva.
- O Sporting marcar pela 57ª jornada consecutiva.
- O Rio Ave voltar a ter golos portugueses … 40 jornadas depois (!)
- O FC Porto manter-se sem sofrer golos.
- O Casa Pia pontuar pela 1ª vez, única equipa que ainda não o fez.
- O Moreirense ter o seu primeiro fora de jogo, única equipa que ainda não foi apanhada em posição irregular.
- O SC Braga registar o seu 5º empate consecutivo na Liga (!)
Séries em aberto
- O Sporting marca há 56 jornadas consecutivas.
- O Sporting não perde fora há 1 ano e 8 meses. (são 28 jornadas sem perder)
- O Benfica não perde em casa há 1 ano e 7 meses.
- Benfica não perde há 51 jornadas.
- Alverca sofre há 12 jornadas consecutivas
- Não há um 0-0 em Alvalade há 6 anos e 1 mês (!). São 104 jornadas consecutivas sempre com golos em Alvalade.
- Rio Ave não marca um golo português há 39 jornadas (!)
- Santa Clara vê cartões amarelos há 74 jornadas consecutivas (!)
- Nos 24 jogos já realizados, ainda não tivemos nenhum 0-0.